Российские власти осудили отказ администрации СИЗО принять посылку для Гуцул

Посольство РФ в Кишиневе осудило отказ СИЗО принять посылку для Гуцул
Алексей Никольский/РИА Новости

Российское посольство в Кишиневе осудило отказ администрации СИЗО принять посылку для главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«В посольстве с недоумением восприняли неконструктивную позицию руководства пенитенциарного учреждения № 13, которое 30 апреля отказалось принять предназначенную для башкана Гагаузии Евгении Гуцул посылку. Набор состоял из продуктов питания, литературы и обращения главы российской дипломатической миссии Олега Озерова», — говорится в сообщении.

В посольстве выразили мнение, что в произошедшем усматривается политическая подоплека.

В конце февраля этого года глава Гагаузии Евгения Гуцул отказалась принимать предложение прокуратуры Молдавии и не подала в отставку взамен на прекращение возбужденного против нее уголовного дела. Выступая в Комрате на организованном гражданской платформой «Наша автономия» круглом столе, адвокат отметила, что Гуцул не согласилась на эту сделку, поскольку ей нечего было бояться. Адвокат Гуцул Наталья Байрам подчеркнула, что виновный человек обязательно бы принял предложение прокуроров, но за Гуцул нет никакой вины.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия рискует исчезнуть с политической карты мира.

 
