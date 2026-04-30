Зачем нужно инклюзивное страхование жизни и здоровья

Когда речь заходит о страховании жизни и здоровья, у многих часто возникают образы стандартных программ, рассчитанных на людей без ограничений по здоровью. Такие полисы действительно занимают большую часть рынка, однако современное страхование гораздо шире и разнообразнее.

Для людей с инвалидностью страховые продукты — это не просто формальность, а ключевой инструмент финансовой защиты и стабильности заемщика и его семьи. Инклюзивные программы сегодня разрабатываются с учетом особых потребностей и рисков, с которыми сталкиваются такие клиенты.

По данным СберСтрахования жизни, в 2025 году компания выплатила россиянам по страховым случаям, связанным с инвалидностью, более 5 млрд рублей. Поддержку в сложный период жизни компания оказала тысячам семей из разных регионов страны.

Разберемся подробнее, что представляет из себя инклюзивное страхование жизни и здоровья и почему это важно.

Ипотека — это долгосрочное обязательство, требующее регулярных платежей. Для людей с инвалидностью, чей доход может быть ограничен или зависеть от состояния здоровья, любая непредвиденная ситуация — обострение болезни, повышение группы инвалидности, необходимость длительного лечения — может стать серьезным испытанием. В таких случаях страховка жизни и здоровья становится не просто «галочкой» в договоре с банком, а реальной гарантией того, что при наступлении этих непредвиденных серьезных обстоятельств со здоровьем, оставшиеся обязательства по ипотеке за клиента выплатит страховая компания. Таким образом, человек с инвалидностью сможет сконцентрироваться на дальнейшем лечении, а не переживать о том, как ему или его семье выплачивать ипотеку дальше.

Страхование при потребительских кредитах — защита не только от несчастных случаев. Современные страховые продукты, предлагаемые при оформлении потребительских кредитов, учитывают риски, связанные не только с инвалидностью в связи с несчастными случаями, но и с болезнями. Это особенно важно для людей, чье здоровье может быть более уязвимо к различным заболеваниям. В такой ситуации страховая выплата помогает погасить кредит, снять финансовую нагрузку с семьи и сосредоточиться на восстановлении.

Инклюзивность — это про равные возможности. Инклюзивное страхование — это шаг к тому, чтобы финансовые продукты были доступны и полезны для всех, независимо от состояния здоровья. Оно дает людям с инвалидностью уверенность в завтрашнем дне, позволяет планировать будущее без страха перед финансовыми трудностями и чувствовать себя защищенными наравне с другими заемщиками.