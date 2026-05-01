Российские силы за неделю сбили более 2,5 тысячи украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 2628 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Черноморский флот уничтожил 14 катеров ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сбиты 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Накануне заместитель командующего по развитию малой ПВО ВСУ полковник Павел Елизаров заявил, что более половины экипажей украинской ПВО за год не сбили ни одного российского беспилотника типа «Герань». По его словам, анализ работы ПВО показал, что из более чем 300 экипажей только 66 сбили больше 10 дронов, а 170 не сбили ни одного. В одной из областей из 28 расчетов 24 за год не поразили ни одной цели.

Полковник подчеркнул, что проблема не в нехватке людей, а в их подготовке.

