В Свердловской области пьяный мужчина пытался напасть на губернатора

Е1: на демонстрации неадекват пытался напасть на губернатора Паслера

В Екатеринбурге во время первомайской демонстрации неадекватный мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Об этом пишет местный портал Е1.

Перед началом праздничного концерта Паслер фотографировался с горожанами. В этот момент подбежал неизвестный и попытался прорваться к главе региона.

Агрессивного человека тут же скрутила охрана. Сам губернатор не подал вида и, когда закончил фотографироваться, проследовал на митинг.

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — сказали журналистам в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Денис Паслер стал губернатором Свердловской области 16 сентября 2025 года, выиграв выборы. На посту Паслер сменил Евгения Куйвашева, который ушел в отставку по собственному желанию. Впоследствии он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее мужчина попал под суд за то, что напал на полицейского и оскорбил его в аэропорту.