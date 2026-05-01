Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Японский депутат раскрыл подробности о предстоящей поездке в Москву

Японский депутат Судзуки заявил о планах встретиться с заместителями Лаврова
Global Look Press

Член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в ходе предстоящей поездки в Россию рассчитывает провести встречи с заместителями министра иностранных дел страны Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Депутат рассказал о своих планах в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

По словам законодателя, пока у него нет детальной программы визита. Она будет составлена после того, как Судзуки прилетит в Москву.

«Но я встречусь, как обычно, с замминистра Галузиным и замминистра Руденко», — сказал парламентарий.

Также он сообщил, что планирует передать представителям России устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Как отметил депутат, он собирается «точно передать образ мыслей» главы правительства.

«Как вернусь в Японию, <...> доложу премьер-министру [о результатах поездки]», — добавил Судзуки.

Законодатель посетит Москву в период с 3 по 5 мая. В преддверии поездки министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в шутку рекомендовал члену верхней палаты парламента «быть осторожнее» в России.

Ранее Такаити заявила о желании Японии заключить мирный договор с Россией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
