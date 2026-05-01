Японский депутат раскрыл подробности о предстоящей поездке в Москву

Член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в ходе предстоящей поездки в Россию рассчитывает провести встречи с заместителями министра иностранных дел страны Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Депутат рассказал о своих планах в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

По словам законодателя, пока у него нет детальной программы визита. Она будет составлена после того, как Судзуки прилетит в Москву.

«Но я встречусь, как обычно, с замминистра Галузиным и замминистра Руденко», — сказал парламентарий.

Также он сообщил, что планирует передать представителям России устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Как отметил депутат, он собирается «точно передать образ мыслей» главы правительства.

«Как вернусь в Японию, <...> доложу премьер-министру [о результатах поездки]», — добавил Судзуки.

Законодатель посетит Москву в период с 3 по 5 мая. В преддверии поездки министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в шутку рекомендовал члену верхней палаты парламента «быть осторожнее» в России.

Ранее Такаити заявила о желании Японии заключить мирный договор с Россией.