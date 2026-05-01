Путин присвоил Марине Нееловой звание Героя Труда

Актриса Неелова стала Героем Труда за трудовые заслуги перед государством и народом
Президент России Владимир Путин присвоил народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя Труда. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Звание артистке присвоили с формулировкой «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В 2021 года артистка государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник» получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. В 1969 году окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств) и была принята в штат киностудии «Ленфильм».

В 1971 году переехала в Москву, работала в Театре имени Моссовета, а в 1974 году перешла в «Современник». Кинозрителю известна по ролям в фильмах «Фантазии Фарятьева», «Осенний марафон», «Дамы приглашают кавалеров», «Враги», «Ты у меня одна», «Тюремный роман», «Ревизор», «Сибирский цирюльник», «Азазель».

