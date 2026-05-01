Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Назаров решил вернуться в Россию

Нина Зотина/РИА Новости

Актер Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию после трех лет в эмиграции во Франции из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает Mash .

По информации источника, Назаров и его супруга Ольга Васильева собирают мало зрителей на своих концертах и уже начали распродавать свое имущество. Так, пара продала одну из квартир 60 кв. м в Каннах за €495 тыс. У Назарова остались апартаменты на 150 м² на улице rue d'Antibes.

Знакомые семьи рассказали, что деньги у Назарова заканчиваются.

Во Франции актер ходит на футбольные матчи, а на ужин посещает с женой украинский ресторан Cave Croisette.

Назаров и Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова. Тогда они распродали практически все имущество. По некоторым данным , в Москве у Назарова осталась комната за 40 млн рублей, которую он оставил на случай возвращения в Россию, а недвижимость в Подколокольном переулке стоимостью 100 млн рублей переоформил на дочь.

Ранее журналист Осташко ответил, стоит ли «прощать» иноагентов, которые хотят вернуться в Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
