Назаров решил вернуться в Россию

Mash: Назаров с женой намерены вернуться в РФ после трех лет в эмиграции

Актер Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию после трех лет в эмиграции во Франции из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает Mash .

По информации источника, Назаров и его супруга Ольга Васильева собирают мало зрителей на своих концертах и уже начали распродавать свое имущество. Так, пара продала одну из квартир 60 кв. м в Каннах за €495 тыс. У Назарова остались апартаменты на 150 м² на улице rue d'Antibes.

Знакомые семьи рассказали, что деньги у Назарова заканчиваются.

Во Франции актер ходит на футбольные матчи, а на ужин посещает с женой украинский ресторан Cave Croisette.

Назаров и Васильева уехали из России в январе 2023 года после увольнения из МХТ имени Чехова. Тогда они распродали практически все имущество. По некоторым данным , в Москве у Назарова осталась комната за 40 млн рублей, которую он оставил на случай возвращения в Россию, а недвижимость в Подколокольном переулке стоимостью 100 млн рублей переоформил на дочь.

