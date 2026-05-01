Психолог рассказала, как распознать «весеннее обострение»

Психолог Немченко: сильные нарушения сна могут говорить о «весеннем обострении»
Резкое изменение эмоционального состояния и выраженные проблемы со сном могут говорить о сезонном обострении симптомов психических расстройств, а не о нормальных весенних колебаниях настроения по физиологическим и психологическим причинам. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Немченко, психолог клиники «Атрибьют».

«Сочетание «весеннее обострение» вписано в наш культурный код — оно интуитивно понимается без пояснений. Весной многие действительно замечают изменения в настроении и самочувствии, и это не только «ощущение», а отчасти подтвержденный факт», — отмечает эксперт.

По ее словам, ключевую роль играет удлинение светового дня. Этот параметр влияет на циркадные ритмы, сон и уровень энергии, что и приводит к изменениям в эмоциональном состоянии. В пределах нормы такие изменения проявляются как кратковременные перепады настроения, усталость или, наоборот, прилив энергии. Если такие эпизоды не снижают повседневной жизни и быстро завершаются, поводов для беспокойства нет.

Однако если симптомы становятся выраженными и устойчивыми, это может указывать на развитие или обострение психических расстройств.

«В частности, речь может идти о сезонном аффективном расстройстве, биполярном аффективном расстройстве, а также тревожных и депрессивных состояниях. Весна в таких случаях выступает не причиной, а триггером», — поясняет специалист.

Психолог подчеркивает, что насторожиться стоит, если симптомы сохраняются более двух недель, ухудшают работоспособность, мешают учебе или отношениям, а также повторяются из года в год в одно и то же время.

Обратиться за помощью рекомендуется при ощущении ухудшения состояния, с которым пока удается справляться. Консультация психиатра необходима при выраженных симптомах: резких перепадах настроения, серьезных нарушениях сна или появлении мыслей о самоповреждении.

Ранее психолог назвала простой способ вызвать выброс дофамина.

 
Теперь вы знаете
Гибель подростков из-за ВСУ, аномальная жара и ГОСТ на вейпы: главное к утру 1 мая
