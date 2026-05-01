За последние сто лет череп человека округлился, выяснили ученые

АJВА: за последние сто лет у людей округлились черепа и сузились скулы

Форма человеческого черепа заметно изменилась за последнее столетие. К такому выводу пришли японские исследователи, сравнившие строение голов людей начала XX века и наших современников. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Biological Anthropology (АJВА).

Ученые проанализировали компьютерные томограммы черепов людей, умерших в 1900-1920 годах, и сопоставили их с данными сканирования современных японцев, умерших в 2022–2024 годах. Для точности они использовали 161 анатомическую точку на трехмерных моделях.

Выяснилось, что за сто лет череп стал более округлым: современным людям в меньшей степени свойственна вытянутая форма головы. Кроме того, изменились черты лица — сузились скулы, расширилась верхняя челюсть, а нос стал более тонким и выступающим. Также ученые зафиксировали укорочение лба и увеличение костных выступов за ушами.

По словам руководителя исследования Сиори Усуи, такие изменения слишком быстры, чтобы объясняться эволюцией. Вероятнее всего, они связаны с образом жизни: улучшением питания и здоровья в детстве, а также переходом к более мягкой пище, которая требует меньшего жевательного усилия и влияет на формирование костей лица.

Неожиданным результатом стало усиление различий между мужчинами и женщинами. У мужчин оказались более выражены надбровные дуги, крупнее костные выступы и заметнее выступает лицо, чем у женщин. Это противоречит предположению о том, что сближение образа жизни должно было сгладить такие различия.

Авторы отмечают, что схожие тенденции могут наблюдаться и в других странах, однако для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

