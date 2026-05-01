Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

За последние сто лет череп человека округлился, выяснили ученые

Shutterstock

Форма человеческого черепа заметно изменилась за последнее столетие. К такому выводу пришли японские исследователи, сравнившие строение голов людей начала XX века и наших современников. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Biological Anthropology (АJВА).

Ученые проанализировали компьютерные томограммы черепов людей, умерших в 1900-1920 годах, и сопоставили их с данными сканирования современных японцев, умерших в 2022–2024 годах. Для точности они использовали 161 анатомическую точку на трехмерных моделях.

Выяснилось, что за сто лет череп стал более округлым: современным людям в меньшей степени свойственна вытянутая форма головы. Кроме того, изменились черты лица — сузились скулы, расширилась верхняя челюсть, а нос стал более тонким и выступающим. Также ученые зафиксировали укорочение лба и увеличение костных выступов за ушами.

По словам руководителя исследования Сиори Усуи, такие изменения слишком быстры, чтобы объясняться эволюцией. Вероятнее всего, они связаны с образом жизни: улучшением питания и здоровья в детстве, а также переходом к более мягкой пище, которая требует меньшего жевательного усилия и влияет на формирование костей лица.

Неожиданным результатом стало усиление различий между мужчинами и женщинами. У мужчин оказались более выражены надбровные дуги, крупнее костные выступы и заметнее выступает лицо, чем у женщин. Это противоречит предположению о том, что сближение образа жизни должно было сгладить такие различия.

Авторы отмечают, что схожие тенденции могут наблюдаться и в других странах, однако для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

Ранее был развеян миф о «примитивности» мозга неандертальцев.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!