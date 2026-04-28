Почему люди лечатся содой и лопухами

Девочка пропускает садик из-за вечных соплей, и педиатр советует закапать ей в нос сок чистотела. Истошный ор ребенка и попытки увернуться от пипетки родители принимают за капризы, не зная, что сок собранной ими травы оставляет на слизистой химические ожоги. 20 лет спустя она выяснит, что насморк у нее из-за аллергии на пыльцу березы. В другой семье девушку стыдят за эгоизм: опять гуляла с друзьями и забыла нарвать лопухов для больной матери! После ссоры дочь принесет листья, но они не помогут. Мать умрет от рака молочной железы.

Настолько драматичные детские воспоминания, конечно, есть не у всех, но практически каждому родственники или знакомые хоть раз в жизни пересылали сомнительные «народные рецепты».

Рука сама тянется поставить издевательскую реакцию на такие сообщения. Но это способ самоутвердиться за счет оппонента (как делают некоторые популяризаторы науки), а не донести свою мысль. Унизительные комментарии вызывают желание закрыться и больше никогда не просить у вас совета. Поглумиться над невежеством собеседника легко — гораздо сложнее понять, какие глубинные убеждения и личные трагедии стоят за его позицией.

Многие люди боятся «химического», считая его токсичным в противовес всему натуральному. Но в природе хоть отбавляй совершенно натуральных смертельно опасных веществ — от ядовитых растений, пауков и медуз до асбеста. Те, кто не прогуливал уроки химии, понимают, что из нее состоит буквально все — достаточно вспомнить списки Е-добавок в обычном яблоке. Страх перед операцией или химиотерапией (само слово содержит страшную «химию»!) с ее побочными эффектами часто подталкивает людей к якобы безопасным альтернативным методам.

Яркий пример — история Сергея Мачнева, который принимал соду, чтобы не ампутировать руку из-за хондросаркомы. Спойлер: руку он потерял. Вместо излечения «простое и безопасное средство, которое есть на каждой кухне» принесло ему эрозию желудка. Теперь пострадавший пытается предостеречь других в группе «Сода рак не лечит». Развенчание мифа идет со скрипом: подписчиков у него всего 85, тогда как у самых популярных «целителей», торгующих «уникальными протоколами лечения» содой, перекисью водорода и кофейными клизмами, последователей миллионы. И хотя методы альтернативной медицины не всегда вредны, страшно то, что по советам блогеров люди отказываются от терапии, которая дала бы им шанс на выздоровление. Даже осознав обман и вернувшись к лечению, они могут потратить на нерабочие методы драгоценное время.

Интересная мысль, подслушанная в этом году на «Форуме будущих технологий»: допустить что-то малоизвестное в телесную сферу труднее всего, поэтому медицинские и пищевые инновации часто воспринимаются в штыки. В бытовых решениях работает принцип «своя рубашка ближе к телу», и собственный опыт или рассказы соседки по даче кажутся понятными и осязаемыми, а научные исследования — оторванными от реальности.

Парадоксально, что желание думать своей головой и защитить свои чувства от обесценивания порой приводит к антиинтеллектуализму и конспирологии.

Если разумные суждения в духе «нельзя слепо следовать авторитетам» не подкреплены знаниями, они делают человека уязвимым для эмоциональных манипуляций тех, кто никаким авторитетом не обладает.

Подливает масло в огонь и то, что саму медицину не назовешь точной наукой. Человеческий организм невероятно сложен, и действуют на него множество факторов. Пока одни люди с идеально здоровым образом жизни умирают от рака молодыми, у других заболевания проходят сами. Препараты с доказанной эффективностью, как дротаверин или ибупрофен, тоже помогают не каждому. На этом фоне лекарство со списком побочных эффектов, которое, согласно испытаниям на многотысячной выборке, сработает у 70% пациентов, кажется менее заманчивым, чем «волшебная таблетка», сулящая вылечить всех с гарантией. Правда, потом сайт-однодневка для ее продажи перестанет работать и производители скроются с полученными деньгами.

Чтобы выбрать достойные доверия источники, приходится пройти между Сциллой избранных в РАН адептов гомеопатии и Харибдой «ученые нам врали, врачи пытаются нас убить». Но клинические рекомендации составляются не из ненависти к традициям. Если народные методы доказывают свою эффективность, официальная медицина тоже их принимает. Так случилось с артемизинином — препаратом от малярии, выделенным из полыни. Фармаколог Ту Юю обнаружила это вещество, изучая средства китайской народной медицины, за что получила Нобелевскую премию.

Философы (не Карл Маркс первый, и не он же последний) называли религию опиумом для народа. Но мало кто помнит, что сравнение основано не на дурмане, а на обезболивающем действии. В этом же смысле облегчает страдания и вера в чудо-рецепты от всех хворей, кочующие по семейным чатам. Людей, которые годами жалуются на боль, но не могут получить правильный диагноз, у которых в регионе два аппарата МРТ, и то один на ремонте, которым не хватает денег на препараты или у которых нет шанса на выздоровление, нельзя осуждать за желание почувствовать надежду.

Винить нужно тех, кто пользуется чужой бедой для своего обогащения, и тех, кто ради влияния поддерживает сомнительные практики.

Доказательная медицина пока не может коротко и исчерпывающе ответить на все вопросы о здоровье. Но она предлагает самые обоснованные и проверенные рекомендации из доступных сегодня. Увы, иногда они звучат как «нам нужно больше высококачественных исследований». И такой ответ тоже нужно уметь принять. Да, выдерживать неопределенность тяжело, и не все готовы пройти мимо сладких обещаний ради честного взгляда на вещи. Но цена иллюзий о здоровье бывает еще выше: за них расплачиваются и кошельком, и жизнью.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.