Российские военные вынудили ВСУ покинуть Покаляное в Харьковской области

Вооруженные силы РФ выбили украинские формирования из населенного пункта Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«[30 апреля] в результате активных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Покаляное», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, за прошедшую неделю бойцы группировки «Север» взяли под контроль еще пять населенных пунктов. Два из них — Землянки и Бочково — расположены на территории Харьковской области, оставшиеся три — Таратутино, Корчаковка и Новодмитровка — находятся в Сумской области.

1 мая боец ВС РФ с позывным «Карта» рассказал журналистам, что военные 11-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» в апреле уничтожили более 55 единиц техники ВСУ в Харьковской области. Речь идет о более 30 автомобилях и квадроциклах, а также более 24 роботизированных комплексах. Они были выведены из строя расчетами беспилотных систем ВС РФ, которые применили для ударов FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью.

Ранее в Харьковской области бесследно исчезли несколько подразделений ВСУ.

 
