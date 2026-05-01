«Нет смысла опускаться вниз»: экс-тренер сборной о возвращении Малкина и Овечкина в Россию

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не станут возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает «Советский спорт».

«Вряд ли Овечкин и Малкин приедут в КХЛ. Эти ребята не знают другой жизни, они уже до 40 лет доиграли, не представляют ничего другого. Не надо играть до того момента, когда им свистеть начнут. Нет смысла им опускаться вниз и возвращаться», — сказал Крикунов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 играх. Контракт 39-летнего форварда истекает по окончании сезона-2025/26. Официальных переговоров о продлении не сообщалось.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее легенда «Питтсбурга» допустил переход Малкина в «Вашингтон» к Овечкину.