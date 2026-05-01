Yankee, go home? Идея Трампа по контингенту США в Германии шокировала Пентагон

Дональд Трамп допустил сокращение американского военного контингента в Германии, и эта идея застала врасплох даже Пентагон. В Вашингтоне, как пишут СМИ, такого шага не планировали, но теперь его рассматривают всерьез. Заявление прозвучало на фоне обострения споров США с европейскими союзниками по НАТО. Чем это грозит альянсу и самой Америке — в материале «Газеты.Ru».

В Пентагоне не ждали

Заявление Дональда Трампа о возможном выводе части американских войск из Германии стало неожиданностью для военного руководства США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», — писал глава Белого дома.

По данным издания, многие в Пентагоне узнали о планах президента из его публикации в соцсетях. Это идет вразрез с недавно принятой стратегией глобального военного присутствия США, которая не предусматривала сокращений в Европе.

«Пентагон не ожидал этого и не планировал никаких сокращений»,

— заявил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

По его словам, к этому решению стоит отнестись «серьезно», ведь Трамп уже поднимал эту тему во время своего первого президентского срока. Речь идет о решении 2020 года вывести из Германии 12 тысяч военных — тогда его так и не реализовали. При этом в ходе второго срока Трамп усилил критику европейских союзников — от угроз выйти из НАТО до заявлений о возможном пересмотре присутствия США в Европе.

Реакция и риски

Как обратили внимание журналисты, слова Трампа прозвучали вскоре после его разговора с Владимиром Путиным и на фоне визита немецких военных в Вашингтон. В Берлине эти заявления восприняли с недоумением.

«Политика грубых угроз Трампа достигла предела. Его риторика уже надоела. Вывод американских войск из Германии серьезно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда «взрослые» в Вашингтоне планируют вновь выйти в центр внимания», — высказался немецкий чиновник.

По данным Politico, Германия остается ключевой базой для американского военного присутствия: там размещены до 40 тысяч военнослужащих, штаб-квартиры Европейского и Африканского командования США, а также крупнейшая зарубежная военная больница. Эксперты отмечают, что быстрый вывод войск потребует значительных расходов и может ослабить систему сдерживания.

«Есть затраты на перевозку, а затем, в зависимости от того, куда вы их перевозите, могут быть значительные строительные расходы», — заявил аналитик Тодд Харрисон.

По его словам, в Польше, например, попросту нет помещений для такого количества американских военных. Харрисон отметил, что для осуществления задуманного потребуются «долгосрочные затраты на строительство».

Вашингтонский пресс

Резкие заявления о возможном выводе войск прозвучали на фоне более широкой критики НАТО со стороны Дональда Трампа. В интервью The Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает выход США из альянса.

«НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они — бумажные тигры», — сказал он, добавив, что это понимает и президент России Владимир Путин.

До этого госсекретарь Марко Рубио также критиковал союзников, называя НАТО «улицей с односторонним движением». По его словам, американские войска защищают Европу, но сами США не получают сопоставимой поддержки, даже в вопросах использования баз.

В Евросоюзе такую позицию не разделяют. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что не видит оснований для претензий Вашингтона.

«Когда у нас были контакты с американскими партнерами, их запросы к нам фактически совпадали с тем, что мы можем предложить после прекращения боевых действий: разминирование, сопровождение судов и все то, что мы уже обсуждали. Поэтому я не понимаю, в чем проблема, если мы фактически отвечаем на их запросы»,

— отметила она.

Сигнал Риму и Мадриду

Накануне Дональд Трамп также допустил, что США могут пересмотреть военное присутствие и в других странах Европы. В разговоре с журналистами он не исключил сокращения контингентов в Италии и Испании.

«Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно», — заявил он.

В Риме такую позицию не поняли. Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что не видит оснований для подобных решений.

«Я не понимаю причин. Как очевидно для всех, мы не использовали Ормузский пролив. И мы даже выразили готовность к миссии по охране судоходства», — отметил он.

По словам Крозетто, американские военные «высоко оценили» готовность итальянской стороны охранять судоходство в Ормузском проливе.