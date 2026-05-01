Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, как сахар ускоряет работу клеток мозга

Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Уровень глюкозы в мозге влияет на формирование миелина — защитной оболочки нервных волокон, необходимой для быстрой передачи сигналов. К такому выводу пришли исследователи из Центра передовых научных исследований при Городском университете Нью-Йорка. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Миелин образуется специализированными клетками — олигодендроцитами, которые развиваются из клеток-предшественников. Этот процесс начинается еще до рождения и продолжается во взрослом возрасте, обеспечивая развитие ключевых навыков — от двигательной активности до речи.

Ученые выяснили, что концентрация глюкозы в разных областях мозга выступает не только источником энергии, но и сигналом, определяющим поведение клеток. В участках с высоким уровнем глюкозы клетки-предшественники активно делятся, увеличивая свой запас. При снижении уровня сахара те же клетки начинают созревать и превращаться в олигодендроциты, формирующие миелин.

Ключевую роль в этом механизме играет фермент АТФ-цитрат-лиаза, который помогает клеткам использовать продукты распада глюкозы для активации генов, отвечающих за деление. Когда исследователи отключили этот фермент у мышей, клетки стали хуже размножаться, что привело к временному снижению уровня миелина.

При этом зрелые клетки оказались более гибкими: они способны использовать альтернативные источники энергии, например кетоновые тела, для выработки миелина. Это подтвердилось в эксперименте — кетогенная диета частично компенсировала дефицит миелина у животных.

Авторы отмечают, что полученные данные важны для понимания развития мозга на ранних этапах, особенно в период, соответствующий поздним срокам беременности у человека. В дальнейшем это может помочь в разработке методов защиты и восстановления миелина при неврологических заболеваниях, включая рассеянный склероз.

Ранее ученые выяснили, что куркума снижает риск для сосудов при диабете.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!