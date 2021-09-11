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Комитет вин Шампани возобновит поставки шампанского в Россию

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Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, сообщает РИА «Новости».

«Отмена приостановки экспорта является мерой восстановлений мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников», — заявил агентству сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

По его словам, экспорт в Россию приостановили «не менее 95% торговых домов».

Отрасль в Шампани продает на российском рынке около 1,5 млн бутылок, что составляет 0,5% от общего рынка, уточнил он.

«Но это имиджевый рынок, где шампанское продается по довольно высокой цене», — резюмировал Барийер.

В середине августа российские власти после изменения регулирования оборота шампанского в стране разрешили импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позднее российские власти после изменения регулирования оборота шампанского в стране разрешили импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях.

Такое решение связано с изменением регулирования оборота шампанского в России. В результате оборот продукции, промаркированной специальными и акцизными марками, возможен до истечения срока годности такого алкоголя. Постановление властей вступает в силу со дня его публикации.

С 1 января 2021 года произошла унификация марок, и использование акцизных прекращается.

В Евросоюзе полагают, что новый российский закон о вине является скрытым эмбарго.

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