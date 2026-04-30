Почему нас ничего не радует

Была на днях в гостях у друга — благополучный, отлично зарабатывает, чудесная квартира, великолепный вид из окна. Нет, никого не сватаю: друг давно женат, в браке растут два сына, жена — умница и красавица. Этот счастливец сидел напротив меня и с непередаваемой тоской смотрел на стол, ломившийся от деликатесов. Затем бросил тот же унылый взгляд вдаль и вглубь огромной квартиры и сумрачно произнес:

— Вроде все есть, а счастья нет. Грех жаловаться, но нет его. Всю жизнь добивался того, что сейчас имею, так где она, радость жизни, а?

Пожалуй, этот вопрос мы задаем сами себе почаще сакраментальных «Кто виноват?» и «Что делать?»: поиски счастья стали сродни поискам священного Грааля. Погоня за ним — счастьем — уже какая-то притча во языцех: все потеряли, все ищут, но все реже кто-то что-то находит. Чаще мы наблюдаем обратный процесс: утрату радости на фоне формального благополучия, а иногда и сверхблагополучия и достатка.

Ситуация рядовая: мы живем в эпоху, когда радость стала дефицитом. Иначе было в детстве: тогда не нужно было выдумывать поводов, каждое событие — уже источник восторгов. Запах свежевыпеченного хлеба, лужа после дождя, одуванчик… А теперь представьте: вы покупаете хлеб, садитесь у окна, смотрите на лужи и одуванчики. И что? И ничего. Отлично эти возрастные метаморфозы описала в своем рассказике «Счастливая» Надежда Тэффи: когда-то героиня в восхищении каталась на конке, сейчас же, с высоты лет, она эти поездки чуть ли не ненавидит. Почему? Ведь все осталось прежним. Все, кроме самой героини.

Кажется, что эта проблема изучена уже вдоль и поперек и поднимать вопрос о радости бытия как-то… пошло и банально, что ли. Но воз и ныне там, более того — воз пугающих размеров: за последние три года 68% россиян отмечают снижение эмоциональной удовлетворенности от повседневной жизни. А количество диагнозов «депрессивное расстройство» в России выросло на 25% с 2019 по 2023 год. Около 52% опрошенных в возрасте 25–45 лет жалуются на «эмоциональную пустоту» — состояние, когда ничто не приносит удовольствия. Так что позвольте порассуждать о наболевшем: почему благополучные люди, имеющие буквально все что пожелают, не имеют счастья?

Какой вопрос, такой и ответ — то есть очень ожидаемый и банальный, но другого для вас у меня нет: мы разучились быть в моменте. Что это значит и что за момент такой, в котором надо быть? Как в нем быть? Разве мы уже не в нем?

А давайте вместе припоминать: моем посуду — думаем о родительском собрании. Пылесосим — размышляем, хватит ли денег до зарплаты. Развешиваем белье — спорим с мужем, пускай и про себя. Едим — в телефоне, играем с детьми — в наушнике, гуляем под солнцем — и проверяем прогноз на завтра, читаем книгу — тревожимся о чем угодно. Наше «здесь и сейчас» постоянно ускользает куда-то в прошлое или будущее — а вместе с ним уходит и радость. Да, она все чаще возникает во вчера или в завтра, но почти никогда не сейчас.

Психологи называют несколько причин такого положения вещей. Во-первых, мы находимся в постоянной гонке за впечатлениями. Соцсети создали иллюзию, что счастье — это новые эмоции каждый день: путешествия, рестораны, встречи, свидания, выставки, события, события, события. Очевидно, что рутина в такой парадигме становится невыносимой, а для радости нужны все более сильные стимулы.

Во-вторых, мы тотально перегружены информацией. По данным Роскомнадзора, среднестатистический россиянин проводит в интернете 6,5 часов в день. Мозг устает от потока информации и начинает «отключаться» от реальности, убегая мыслями куда угодно, но не фиксируясь на настоящем. За этим следует и эмоциональное выгорание. По оценкам психологов, за последние пять лет число обращений с симптомами выгорания выросло на 40%, и потому ничего удивительного в потере радости нет: усталый мозг просто не способен радоваться.

В-третьих, современный человек живет в культуре достижений. Мы оцениваем себя по продуктивности: сколько сделал, куда съездил, что купил. Отдых воспринимается как потеря времени, а простые радости — как «слишком мало» для признания собственных успехов.

Наконец, наш принцип жизни резко качнулся из коллективизма в крайний индивидуализм, и потому делать что-то для других просто так стало немодным, неактуальным. А без добрых дел в адрес кого-то еще, кроме себя и своей семьи, очень сложно ощутить полноту и радость жизни.

Что ж, давайте признаем, что сами создали порочный круг: не умеем радоваться простому, потому ищем сильные впечатления, далее привыкаем к ним, затем снова ищем что-то мощнее, и потому простые радости кажутся «недостаточно хорошими». В результате мы имеем эмоциональный иммунитет к счастью — состояние, когда нам нужно все больше кофеина, адреналина, лайков, покупок, чтобы почувствовать хоть что-то.

Хорошая новость в том, что существуют стратегии выхода из этой гонки — и они проще, чем кажется. И да, я могла бы здесь написать про дневник благодарности и практики осознанности, но… «Все это ерунда, — сказал мой друг. — Какие практики благодарности? У меня прадед в войну выжил без ваших медитаций, и я как-нибудь справлюсь».

Давайте начистоту: если вы не верите в «духовные практики», «терапию» и «работу над собой» — это нормально. Но есть способы вернуть связь с радостью и без врачей, таблеток (не всегда, конечно) и эзотерики и мистики.

Способы эти я узнала от самого счастливого человека из всех людей мира — моей бабушки. Она всю жизнь трогала различные предметы: лед из морозилки, кружку с горячим чаем, шершавую стену, гладкие камни. «Что чувствует твоя кожа?» — спрашивала она у меня. Сейчас я понимаю, что эти бабушкины действия были элементарной сенсорной калибровкой — как настройка инструмента. Ходите по разным поверхностям босиком — по ковру, линолеуму, траве, песку, кафелю. Ходите и чувствуйте разницу — не для «связи с землей», а чтобы дать мозгу новую информацию, как если бы вы обновили прошивку устройства.

Еще один бесценный совет — жуйте медленно. Да, вот так просто! Возьмите яблоко, орех, кусочек сыра. И жуйте 20 раз, прежде чем проглотить. Заметьте вкус, текстуру, температуру. И снова: это никакая не духовная практика, а физиология. Так мы помогаем пищеварению, а мозг получает четкие сигналы от тела.

Попробуйте работать руками — слепите комок глины или пластилина, переберите крупу, завяжите несколько узлов на веревке. Тактильная активность активирует те же зоны мозга, что и удовольствие.

Вместо популярного дневника благодарности бабуля предлагала вести дневник ощущений. Она каждый день записывала, что чувствовала на уровне тела: «Сегодня асфальт пах после дождя», «Чай был слишком горячим», «Ветер дул в лицо, когда я шла к метро». Попробуйте фиксировать факты, а не эмоции, и постепенно вы начнете замечать мелочи и детали, из которых и шьется радость каждого дня.

Наконец, отдайтесь игре, как ребенок! Игра запускает в работу те же нейронные цепочки, что и радость. Это не терапия, а биохимия: так вы зарабатываете себе дофамин и эндорфины.

И последний совет от бабушки — действуйте не ради результата, а ради процесса. Порой так полезно не задавать себе вопроса «зачем», потому что иногда нам нужно делать что-то просто так. Просто так посидеть в тишине, просто так погладить собаку, просто так пробежаться по улице.

Радость каждого дня— не случайная вспышка, а навык, который можно тренировать. Мы потеряли его не за один день, и надо понимать, что и вернем не за один час. Но почему бы не попробовать прямо сейчас? Закончите читать эту колонку. Посмотрите в окно. Почувствуйте, как вы сидите на стуле, как дышите. Что вы замечаете? Возможно, именно здесь, в этом мгновении, прячется то, что вы так долго искали. Потому что счастье — оно не в следующем путешествии, лайке или покупке. Оно здесь и сейчас, если мы вспомним, как его увидеть.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.