«Ответ очень прост»: комментатор сравнил мастерство тренеров «Зенита» и «Краснодара»

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио «Зенит» высказался о сравнении уровня тренерской работы наставника «Краснодара» Мурада Мусаева и главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Можно ли сопоставить тренерский уровень Мусаева с уровнем Семака? Вот кто станет чемпионом, тот будет и выше. Ответ очень прост», — сказал Орлов.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует с 60 очками, опережая «Зенит» на один балл. До конца сезона командам осталось провести по три матча.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, выиграв с клубом шесть чемпионских титулов. Мусаев вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года и привел команду к первому в истории чемпионству в сезоне-2024/25.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

