Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Парламент Азербайджана разорвал связи с Европарламентом

Bulkin Sergey/Global Look Press

Милли Меджлис Азербайджана объявил о приостановке связей с Европарламентом (ЕП) по всем направлениям. Такое решение было принято на пленарном заседании милли меджлиса, передает «Spurnik Азербайджан».

Согласно решению, прекращаются все направления взаимодействия парламента страны с ЕП, а также останавливается участие азербайджанского парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан.

Поводом для этого решения послужила, по словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, «антиазербайджанская деятельность» Европарламента. В Баку заявили, что Брюссель на протяжении десятилетий демонстрирует двойные стандарты.

Депутаты заявили, что платформы для сотрудничества (Комитет парламентского сотрудничества и Евронест — «Газета.Ru») превратились со стороны ЕС в «инструмент давления, шантажа и грубого вмешательства во внутренние дела».

1 мая посла Евросоюза в Баку Марияну Куюнджич вызвали в МИД Азербайджана, ей вручили ноту протеста в связи с принятой Европарламентом 30 апреля резолюцией «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Положения документа искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств, подчеркнули в Баку.

Ранее в МИД России отреагировали на связанное с Карабахом требование Азербайджана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!