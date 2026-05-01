Парламент Азербайджана разорвал связи с Европарламентом

Милли Меджлис Азербайджана объявил о приостановке связей с Европарламентом (ЕП) по всем направлениям. Такое решение было принято на пленарном заседании милли меджлиса, передает «Spurnik Азербайджан».

Согласно решению, прекращаются все направления взаимодействия парламента страны с ЕП, а также останавливается участие азербайджанского парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан.

Поводом для этого решения послужила, по словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, «антиазербайджанская деятельность» Европарламента. В Баку заявили, что Брюссель на протяжении десятилетий демонстрирует двойные стандарты.

Депутаты заявили, что платформы для сотрудничества (Комитет парламентского сотрудничества и Евронест — «Газета.Ru») превратились со стороны ЕС в «инструмент давления, шантажа и грубого вмешательства во внутренние дела».

1 мая посла Евросоюза в Баку Марияну Куюнджич вызвали в МИД Азербайджана, ей вручили ноту протеста в связи с принятой Европарламентом 30 апреля резолюцией «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Положения документа искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств, подчеркнули в Баку.

Ранее в МИД России отреагировали на связанное с Карабахом требование Азербайджана.