Никто не ждал, но снег опять пришел

Исполнительный директор СберСтрахования жизни Евгений Ковалев о том, почему весна все чаще удивляет погодными сюрпризами

Казалось бы, конец апреля — время легких курток, сухих дорог и окончательного прощания с зимой. Но вместо этого в городе снова снег, холодный ветер и утренний иней на окнах, а дороги местами становятся скользкими. Для многих такая погода становится неожиданностью, хотя для синоптиков подобные возвраты зимы весной давно не редкость.

Апрель считается одним из самых переменчивых месяцев в году. Солнце уже активно прогревает воздух, днем температура может быть вполне комфортной, но ночами сохраняются заморозки. При прохождении холодного фронта дождь быстро сменяется мокрым снегом, а за несколько часов город из весеннего превращается почти в январский.

Главная особенность такой погоды — ее внезапность. Утром может светить солнце, днем начаться снегопад, а вечером дороги покрываются смесью воды, льда и снежной каши. Именно поэтому апрельские осадки часто воспринимаются сложнее зимних: зимой люди готовы к снегу заранее, а весной уже перестраиваются на другой ритм.

Для горожан это означает не только бытовой дискомфорт, но и вполне реальные риски.

Скользкие тротуары увеличивают вероятность падений, мокрые ступени становятся опаснее, а на дорогах растет число мелких аварий из-за ухудшения сцепления и видимости.

Особенно внимательными в такие дни стоит быть утром и вечером, когда температура около нуля.

По данным СберСтрахования жизни, с начала года по травмам в результате несчастных случаев и временной нетрудоспособности вследствие несчастных случаев суммарно урегулировано 3,6 тыс. страховых случаев на 113,6 млн рублей. Это показывает, что сезонные и бытовые травмы остаются распространенной причиной обращений за страховой поддержкой.

Что важно помнить в дни внезапного снегопада весной?

Для пешеходов:

выбирать обувь с рельефной нескользящей подошвой и по возможности избегать гладкой кожи или каблуков;

сокращать шаг и переносить вес тела плавно, особенно на мокрой плитке, лестницах и пандусах;

держать руки свободными, не прятать их в карманы и не отвлекаться на телефон во время движения;

обходить участки с наледью, снежной кашей и глубокими лужами, под которыми может скрываться лед;

пользоваться перилами на лестницах и спусках, а пожилым людям — при необходимости дополнительной опорой;

переходить дорогу только в разрешенных местах и учитывать, что тормозной путь автомобилей в такую погоду увеличивается.

Для водителей:

держать безопасную дистанцию между машинами;

снижать скорость;

избегать резких торможений;

учитывать, что мосты и эстакады замерзают быстрее других участков дороги;

заранее проверять прогноз перед поездкой.

Погодные сюрпризы напоминают: календарная весна не всегда означает устойчивое тепло.

Именно в переходные месяцы важно сохранять привычку к осторожности и не переоценивать сезонный комфорт.

Дополнительной опорой в такие периоды может стать страховая защита. Сегодня оформить ее можно без визита в офис или банк — за несколько минут с компьютера или телефона. Существуют и удобные форматы подписки, которые позволяют быстро подключить защиту и получить финансовую поддержку при травмах или несчастных случаях.