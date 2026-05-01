Авиакомпания Emirates возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай

Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

Как уточняется, полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

«Возобновление прямых связей между двумя мировыми культурными столицами имеет большое значение для развития туризма, деловых связей и транспортной доступности Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Регулярные рейсы в Дубай были приостановлены 28 февраля. В этот день США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке. Тогда тысячи россиян застряли в странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов.

