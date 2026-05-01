Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно об ухудшении отношений Украины и ЕС из-за Зеленского

FT: требования Зеленского провоцируют рост напряженности между Украиной и ЕС
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Требования украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся расширения Европейского союза (ЕС), ухудшили отношения между Киевом и Брюсселем. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на источники.

«Его (Зеленского. — «Газета.Ru») настойчивые попытки добиться скорейшего вступления [в ЕС] усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева», — говорится в статье.

Авторы материала обратили внимание, что в конце апреля на Кипре состоялся неформальный саммит Евросоюза. На встрече также присутствовали украинские чиновники. По словам источников, они призывали региональное содружество скорее одобрить вступление Киева и упрекали Брюссель в медлительности. Более того, представители Украины утверждали, что ЕС нуждается в их стране больше, чем она в союзе.

23 апреля Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению главы государства, Киев заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее желание Украины вступить в ЕС в следующем году сочли «нереалистичным».

 
Теперь вы знаете
Гибель подростков из-за ВСУ, аномальная жара и ГОСТ на вейпы: главное к утру 1 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
