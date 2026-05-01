Стало известно об ухудшении отношений Украины и ЕС из-за Зеленского

Требования украинского лидера Владимира Зеленского, касающиеся расширения Европейского союза (ЕС), ухудшили отношения между Киевом и Брюсселем. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на источники.

«Его (Зеленского. — «Газета.Ru») настойчивые попытки добиться скорейшего вступления [в ЕС] усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева», — говорится в статье.

Авторы материала обратили внимание, что в конце апреля на Кипре состоялся неформальный саммит Евросоюза. На встрече также присутствовали украинские чиновники. По словам источников, они призывали региональное содружество скорее одобрить вступление Киева и упрекали Брюссель в медлительности. Более того, представители Украины утверждали, что ЕС нуждается в их стране больше, чем она в союзе.

23 апреля Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению главы государства, Киев заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее желание Украины вступить в ЕС в следующем году сочли «нереалистичным».