1 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

1 мая в России и многих других странах отмечают День весны и труда. В мире вспоминают первую почтовую марку и говорят о глобальной любви. По народному календарю сегодня Кузьма Огородник — самое время открыть дачный сезон. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 1 мая

* Праздник весны и труда

История Первомая началась в 1886 году в Чикаго, когда рабочие местных предприятий вышли на улицы с требованием восьмичасового рабочего дня. Акция переросла в жестокие столкновения с полицией, несколько участников погибли. Этот день стал символом борьбы рабочих за свои права. Долгие годы он назывался Днем солидарности трудящихся, позже — Днем труда.

В СССР 1 мая отмечали широко, это был один из важнейших государственных праздников. Во всех городах страны проходили праздничные демонстрации. Со временем Первомай претерпел изменения. В нем стало меньше идеологии, хотя и сейчас тема защиты прав работников остается актуальной. Также праздник связан с началом дачного сезона, пикниками и наступлением тепла.

* День рождения почтовой марки

1 мая 1840 года в Великобритании выпустили первую в мире почтовую марку — «Черный пенни» с профилем королевы Виктории. До этого платить за письмо должен был получатель. Идея предоплаты оказалась революционной: марки стали не просто способом расчета за пересылку, а предметом коллекционирования, искусства и даже инвестиций. Филателисты по всему миру отмечают этот день, устраивая выставки, аукционы и обмены.

* День глобальной любви

Этот праздник напоминает: каждый способен на проявление большого чувства. Global Love Day появился в 2004 году в США и Канаде. Он проходит под девизом: «Любовь начинается с нас». В этот день людям предлагают отбросить различия в национальности, религии, взглядах и просто проявить к миру немного больше любви — словом, поступком, улыбкой. По всему миру проходят флешмобы, концерты и благотворительные акции. Но не обязательно принимать участие в масштабных мероприятиях, достаточно проявить любовь по отношению к родственникам, второй половине или близкому другу.

Веселые праздники 1 мая День покатушек с ветром. Праздник всех, кто любит велосипед, ролики или скейтборд. В первый день мая самое время отправиться на прогулку и насладиться встречным ветром. День суслика. В канадской провинции Саскачеван 1 мая отмечают День суслика — забавную пародию на традиционный День сурка. Местные жители следят за поведением суслика, пытаясь предсказать, когда наступит настоящее лето.

Что отмечают в разных странах 1 мая

День ландыша — Франция. В XVI веке король Карл IX получил в подарок веточку ландышей — это событие так растрогало правителя, что он приказал дарить нежные цветы всем придворным. Французам полюбился этот обычай. 1 мая в городах страны устраивают мини-ярмарки, где продают крошечные букеты ландышей.

День верности — США. День верности, или День лояльности, отмечают в США с 1921 года в знак приверженности национальным идеалам — свободе, справедливости и конституционному порядку. В школах и общественных местах проходят патриотические акции и церемонии поднятия флага.

Праздник гавайских танцев, или День леи — Гавайские острова. Леи — традиционные гирлянды из цветов, которые надевают на шею на Гавайях. Они символизируют гостеприимство, любовь и дружбу. В День леи эти украшения носят все — от малышей до туристов. По традиции, если кто-то вручает лею — ее нужно принять с благодарностью и улыбкой.

Праздник единства — Казахстан. С 1996 года в стране отмечают праздник единства, который учредили вместо советского Дня солидарности трудящихся. 1 мая проходят народные шествия, фестивали национальной культуры, выставки, концерты.

Религиозные праздники 1 мая

День преподобного Иоанна Солунского

Иоанн Солунский родился в конце VIII века в Фессалониках (ныне Салоники, Греция) в благочестивой семье. Еще в юном возрасте он решил посвятить себя служению Богу. Иоанн стал учеником знаменитого христианского подвижника Григория Декаполита, много странствовал, укрепляя веру в непростые времена иконоборческих споров. Святой отличался кротостью, терпением, считается, что он обладал даром исцеления. В молитвах верующие просят преподобного Иоанна Солунского о духовной стойкости и помощи в преодолении жизненных испытаний.

Весак у буддистов

Весак — буддийский праздник, который отмечают в полнолуние шестого лунного месяца. Он посвящен трем ключевым событиям в жизни Будды: рождению, просветлению и уходу в нирвану. У праздника несколько названий: Висакха Буча — в Таиланде, Камбодже, Шри-Ланке и Лаосе, Будда Пурнима — в Индии. В честь торжества верующие совершают различные обряды: от поливания статуй Будды сладким чаем до масштабных уличных фестивалей, шествий и выпускания птиц.

Интересно По легенде, именно в день Весака в 623 году до н.э. родился Будда. Годы спустя в день своего рождения он достиг просветления, а в 543 году до н.э. достиг нирваны и закончил земную жизнь. Именно его проповеди стали фундаментом буддизма. В VIII веке н.э. буддизм получил статус мировой религии.

Народные праздники и приметы 1 мая

Живин день

Праздник посвящен древнеславянской богине Живе, покровительнице весны и плодородия. В этот день, согласно поверьям, природа просыпалась после зимней спячки. В честь Живы проводили обряды на здоровье, водили хороводы, пели песни о расцветающей земле. Девушки загадывали желания. Считалось, что в этот день само солнце помогает тем, кто просит искренне.

Кузьма Огородник

В этот день церковь чтила память святого Космы Халкидонского. В народной традиции праздник получил название Кузьма Огородник. Крестьяне к этому времени уже приступали к садово-огородным работам. На Руси верили, что если на Кузьму посадить овощи — будет богатый урожай. Для этого проводили специальные обряды: в почву бросали крошку хлеба или монетку — на удачу, чтобы земля была щедрой.

Именины 1 мая

* Антон,

* Василий,

* Виктор,

* Ефим,

* Иван,

* Кузьма,

* Михаил,

* Тамара,

* Феликс,

* Ян.

Приметы: что можно и что нельзя делать 1 мая

Приметы о погоде

Теплый день — к холодам во второй половине мая.

Если на Живин день много птиц вьют гнезда — к благополучному году.

Ландыши зацвели к 1 мая — лето будет ранним и жарким.

На деревьях много почек — к обильному урожаю зерновых.

Много комаров в этот день — сенокос будет успешным.

Что можно делать 1 мая

* Женщинам — сажать овощи. Согласно поверьям, в этом случае урожай будет богатым.

* Посещать баню или делать массаж — люди верили в чудодейственную силу пара.

* Проводить время с семьей и гулять — все дела лучше закончить до обеда, а вторую половину дня посвятить родным и восстановлению сил.

* Загадывать желания и строить планы — задуманное в этот день обязательно сбудется.

Что нельзя делать 1 мая

* Оставаться в одиночестве тем, кто мечтает о семье или паре — есть риск остаться одному на весь год.

* Мужчинам — сажать овощи. По поверьям, урожая не будет, растения уйдут в цвет или ботву.

* Стричься, делать маникюр и косметические процедуры — считалось, что это спровоцирует проблемы с памятью и самочувствием.

* Поднимать деньги и предметы с земли — находка может быть «с приворотом» или порчей.

* Бездельничать, унывать и долго спать — можно остаться без денег.

Лунный календарь 1 мая

Фаза Луны: 1 мая наступает полнолуние в 20:25 по московскому времени. 14-й и 15-й лунные дни.

Луна в знаке Скорпиона.

Сторонники эзотерики называют 14-й лунный день одним из самых сильных и мощных в месяце, он благоприятен для решения финансовых вопросов. Это время наиболее активных и решительных действий. Все начатое в эти сутки с блеском удается.

Если верить астрологическим прогнозам, Луна в Скорпионе — время принятия ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации и высокий уровень самокритичности, позволяют отделить важное от малозначительного.

1 мая нас ждет Цветочная Луна — первое микролуние полнолуние, которое совпадает с моментом, когда Луна находится в апогее — самой удаленной от Земли точке своей орбиты в 2026 году. Не только эзотерики, но и ученые полагают, что полнолуние может влиять на некоторых людей. В частности, ухудшается сон, возрастает психоэмоциональная активность.

1 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 1 мая

* 305 год — римские императоры Диоклетиан и Максимиан добровольно отреклись от власти впервые в истории империи.

* 1006 год — на небе вспыхнула сверхновая SN 1006, самая яркая звезда в истории астрономических наблюдений.

* 1707 год — Англия и Шотландия объединились: создано государство Великобритания.

* 1753 год — Карл Линней опубликовал труд «Виды растений», ставший основой современной ботанической номенклатуры.

* 1786 год — в Вене с триумфом прошла премьера оперы Моцарта «Женитьба Фигаро».

* 1836 год — в Александринском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор».

* 1925 год — Кипр объявлен британской колонией.

* 1937 год — завершено строительство канала Москва — Волга.

* 1945 год — над Рейхстагом в Берлине военнослужащие Красной Армии водрузили Знамя Победы.

* 1960 год — в районе Свердловска сбит американский самолет-разведчик U-2, пилотировавшийся Фрэнсисом Пауэрсом.

* 1994 год — трагедия во время Гран-при Сан-Марино: погиб Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира в «Формуле-1».

* 2004 год — сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы вошли в состав Европейского союза — крупнейшее расширение ЕС в истории.

Кто родился 1 мая

* В 1769 году родился Артур Веллингтон — британский фельдмаршал, победитель в битве при Ватерлоо и премьер-министр Великобритании.

* В 1794 году родился Федор Семенов — российский астроном-любитель, удостоенный Золотой медали Русского географического общества.

* В 1827 году родился Жюль Бретон — французский художник, мастер крестьянского жанра.

* В 1895 году родился Николай Ежов — советский государственный деятель, нарком внутренних дел.

* В 1917 году родился Федор Хитрук — советский режиссер анимационного кино, создатель советского Винни-Пуха и Льва Бонифация.

Режиссер Федор Хитрук

* В 1924 году родился Виктор Астафьев — русский писатель, эссеист и драматург, сценарист, автор «Царь-рыбы», «Пастуха и Пастушки» и других знаменитых повестей и романов.

Кто скончался 1 мая • В 1869 году умер Александр Меншиков — адмирал, морской министр Российской империи, генерал-губернатор Финляндии. • В 1873 году умер Давид Ливингстон — английский исследователь Африки. • В 1904 году умер Антонин Дворжак — чешский композитор.

Кто отмечает день рождения 1 мая

* 81 год исполняется Рите Кулидж — американской певице, двукратной лауреатке премии «Грэмми».

* 75 лет исполняется Александру Ефремову — белорусскому киноактеру, режиссеру и сценаристу, народному артисту Белоруссии.

* 64 года исполняется Елене Ханге — российской журналистке и телеведущей.

* 44 года исполняется Джейми Дорнану — британскому актеру, модели и музыканту.

* 39 лет исполняется Леонардо Бонуччи — итальянскому футболисту, чемпиону Европы.

* 30 лет исполняется Вильяму Нюландеру — шведскому хоккеисту, чемпиону мира.