В Кремле раскрыли, будет ли Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана

Вопрос о том, будет ли Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок на посту главы Дагестана, пока открыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Путин решит», — сказал представитель Кремля.

30 апреля на встрече с представителями Народного собрания Дагестана президент РФ сообщил, что Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую работу.

Председатель Народного собрания предложил на пост руководителя Дагестана главу Верховного суда региона Федора Щукина. Путин поддержал его кандидатуру.

Меликов возглавляет Дагестан с октября 2020 года. До этого он в течение года был сенатором от региона. Прежде чем перейти на работу в Совет Федерации, Меликов занимал должность первого заместителя директора Росгвардии (с лета 2016-го).

Ранее Меликов ответил на слухи о своей отставке цитатой из советского фильма.