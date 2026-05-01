В Лондоне мужчине предъявили обвинение после нападения на евреев

Мужчине предъявили обвинение в покушении после нападения с ножом на представителей еврейской общины в Лондоне. Об этом сообщило издание Mirror.

По данным полиции, 45-летнему Эссе Сулейману предъявили два обвинения в покушении и одно — в хранении холодного оружия в общественном месте из-за инцидента в районе Голдерс-Грин на севере Лондона. Кроме того, его обвинили в еще одном покушении, связанном с другим случаем на улице Грейт-Довер-стрит в Саутуарке, который произошел в тот же день.

Как уточнили в полиции, Сулейман родился в Сомали и переехал в Великобританию в детстве в 1990-х годах на законных основаниях. В 2020 году его дело рассматривали в рамках государственной программы по противодействию экстремизму Prevent, однако тогда его закрыли.

Нападение произошло в районе Голдерс-Грин, где проживает еврейская община. Злоумышленник с ножом ранил двух человек, после чего добровольцы группы самообороны оперативно его обезвредили и передали полиции.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение благотворительной организации Hatzola. Мотивы нападавшего неизвестны.

Полиция Лондона начала проверку обстоятельств произошедшего. Отмечается, что инцидент стал частью серии антисемитских акций в этом районе, включая недавние поджоги автомобилей скорой помощи и синагоги.

