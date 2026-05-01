Рассказ про Вову и голос первой леди: на Украине анонсировали скандал с семьей Зеленского

Пост Мендель
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, сделанные антикоррупционными органами Украины, в которых обсуждаются крупные финансовые потоки вокруг производства беспилотников. По ее словам, речь может идти о сумме до $7 млрд, направленной в компанию, связанную с окружением Зеленского, при этом около 20% — почти $1,5 млрд — могли составить прибыль для инсайдеров.
Мендель утверждает, что речь идет о той же компании, которую, по ее словам, Зеленский активно продвигал среди иностранных инвесторов как успешный украинский проект. Она также указала, что из €90 млрд помощи ЕС первый транш предназначен для производства дронов, и именно эта структура может получить средства одной из первых. По ее данным, на записях бывший министр обороны обсуждает направление $1 млрд западных средств в эту компанию.
Она добавила, что на аудио якобы упоминается «Вова» — прозвище Зеленского, которого называют участником сделки и владельцем одного из четырех элитных домов под Киевом. Кроме того, по ее словам, часть записей может содержать голос первой леди.
«Сейчас на Украине политики открыто говорят о импичменте Зеленского. Завтра действующий член парламента будет читать еще больше этих записей публично. Мне сказали, что некоторые из захваченных голосов могут включать саму первую леди.
Другие записи неформально упоминают «Вову» — прозвище Зеленского — как участника сделки и владельца одного из четырех огромных роскошных особняков, строящихся в самом богатом пригороде Украины под Киевом, каждый из которых стоит миллионы», — написала она в соцсети Х (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).
Мендель также заявила, что происходящее связано с продолжением боевых действий, которые, по ее мнению, выгодны части окружения власти, и обвинила западные СМИ в отсутствии должного внимания к теме.
«Вместо серьезной проверки коррупции вы получаете восторженные слова украинскому «сектору дронов», бесконечные похвалы «великому лидеру демократии Зеленскому» и истории об экспорте излишков оружия», — отметила она.
По словам Мендель, Украина умирает, «чтобы один человек и его друзья могли непристойно разбогатеть».
«Эта война — единственное, что удерживает его (Зеленского. — «Газета.Ru») у власти и в деньгах», — подчеркнула она.
Первое упоминание «Вовы» на скандальных записях
Фрагменты новых записей из квартиры Тимура Миндича, опубликованные на днях «Украинской правдой», указывают на его контакты с нынешним секретарем СНБО Рустемом Умеровым в период, когда тот возглавлял минобороны. По данным издания, в разговоре начала июля 2025 года они обсуждают многомиллионные контракты, финансирование производства дронов и участие инвесторов в компании Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич.
Собеседники также затрагивали возможную продажу 33% компании и ожидаемую прибыль. В беседе Миндич выражал обеспокоенность вероятной отставкой Умерова, отмечая, что тогда «всех посносят» и «начнутся проблемы» с коммуникацией.
Отдельно обсуждалась ситуация с бронежилетами: Миндич добивался их приемки государством и предлагал варианты решения финансовых вопросов, включая привлечение главы Нацбанка Андрея Пышного. Пресс-служба Умерова комментировать публикацию отказалась, сам он также не ответил на вопросы депутатов Верховной рады.
Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что Миндич мог влиять на оборонные закупки через Умерова и продвигал закупку бронежилетов на $5,2 млн, несмотря на их низкое качество.
Кроме того, «Украинская правда» опубликовала записи разговоров Миндича с бизнесменом Сергеем Шефиром. В них обсуждалась ситуация вокруг бывшего министра Алексея Чернышова, которому антикоррупционные органы предъявили обвинения. Собеседники, в частности, говорили о возможности собрать средства на залог, при этом отмечается, что часть имущества Чернышова арестована.
В тех же материалах упоминается «Вова» — по версии издания, речь может идти о Владимире Зеленском. Имя фигурирует в контексте обсуждений, связанных с кооперативом «Династия», где строятся четыре особняка. В разговорах обсуждались детали обустройства — от отделки до вопросов охраны. По данным издания, дома могут быть связаны с Зеленским, бывшим главой его офиса Андреем Ермаком, Миндичем и Чернышовым.
Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк обещал утром 1 мая опубликовать новую серию «пленок» из квартиры Миндича.
Дело Миндича
Антикоррупционные органы Украины — НАБУ и САП — 10 ноября 2025 года объявили о спецоперации «Мидас», в рамках которой расследовали крупную коррупционную схему в энергетике. По данным следствия, ее возглавлял бизнесмен Тимур Миндич, а общий объем средств, прошедших через схему, мог составлять не менее $100 млн.
В тот же день прошли обыски у самого Миндича, тогдашнего министра юстиции Герман Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Параллельно антикоррупционные органы начали публиковать фрагменты аудиозаписей разговоров из квартиры Миндича — всего, по их данным, собрано около тысячи часов таких материалов.
Уже на следующий день были предъявлены первые обвинения, в том числе самому Миндичу как предполагаемому организатору, а также бывшему министру Алексею Чернышову. По данным следствия, Миндич покинул Украину за несколько часов до начала обысков и находится в Израиле.
17 ноября появились сообщения, что на записях может фигурировать и Андрей Ермак, занимавший тогда пост главы офиса президента. 28 ноября у него прошли обыски, а к вечеру того же дня его уволили.
После отставки он обещал уйти на фронт, однако позже объявил о создании общественной организации «Справедливость для Украины». В середине апреля Ермак не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу, связанному с Тимуром Миндичем, писала «Украинская правда». По данным источников издания, повестки получили оба фигуранта, однако ни один из них в суд не пришел.
Газета отмечала, что это первый случай, когда Ермак оказался в одном контексте с другим близким к Владимиру Зеленскому участником дела. По информации издания, Ермак находится на Украине и возглавляет один из комитетов Национальной ассоциации адвокатов.