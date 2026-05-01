Рассказ про Вову и голос первой леди: на Украине анонсировали скандал с семьей Зеленского

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на аудиозаписях из квартиры бизнесмена Тимура Миндича могут звучать голоса из ближайшего окружения украинской власти, включая первую леди. Новую часть этих материалов, по ее словам, опубликует депутат Верховной рады. Что известно о новых записях и почему в киевской «верхушке» назревает очередной скандал — в материале «Газеты.Ru».

Пост Мендель

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, сделанные антикоррупционными органами Украины, в которых обсуждаются крупные финансовые потоки вокруг производства беспилотников. По ее словам, речь может идти о сумме до $7 млрд, направленной в компанию, связанную с окружением Зеленского, при этом около 20% — почти $1,5 млрд — могли составить прибыль для инсайдеров.

Мендель утверждает, что речь идет о той же компании, которую, по ее словам, Зеленский активно продвигал среди иностранных инвесторов как успешный украинский проект. Она также указала, что из €90 млрд помощи ЕС первый транш предназначен для производства дронов, и именно эта структура может получить средства одной из первых. По ее данным, на записях бывший министр обороны обсуждает направление $1 млрд западных средств в эту компанию.

Она добавила, что на аудио якобы упоминается «Вова» — прозвище Зеленского, которого называют участником сделки и владельцем одного из четырех элитных домов под Киевом . Кроме того, по ее словам, часть записей может содержать голос первой леди.

«Сейчас на Украине политики открыто говорят о импичменте Зеленского. Завтра действующий член парламента будет читать еще больше этих записей публично. Мне сказали, что некоторые из захваченных голосов могут включать саму первую леди.

Другие записи неформально упоминают «Вову» — прозвище Зеленского — как участника сделки и владельца одного из четырех огромных роскошных особняков, строящихся в самом богатом пригороде Украины под Киевом, каждый из которых стоит миллионы», — написала она в соцсети Х (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Мендель также заявила, что происходящее связано с продолжением боевых действий, которые, по ее мнению, выгодны части окружения власти, и обвинила западные СМИ в отсутствии должного внимания к теме.

«Вместо серьезной проверки коррупции вы получаете восторженные слова украинскому «сектору дронов», бесконечные похвалы «великому лидеру демократии Зеленскому» и истории об экспорте излишков оружия», — отметила она.

По словам Мендель, Украина умирает, «чтобы один человек и его друзья могли непристойно разбогатеть».

«Эта война — единственное, что удерживает его (Зеленского. — «Газета.Ru») у власти и в деньгах», — подчеркнула она.

Первое упоминание «Вовы» на скандальных записях

Фрагменты новых записей из квартиры Тимура Миндича, опубликованные на днях «Украинской правдой», указывают на его контакты с нынешним секретарем СНБО Рустемом Умеровым в период, когда тот возглавлял минобороны. По данным издания, в разговоре начала июля 2025 года они обсуждают многомиллионные контракты, финансирование производства дронов и участие инвесторов в компании Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич.

Собеседники также затрагивали возможную продажу 33% компании и ожидаемую прибыль. В беседе Миндич выражал обеспокоенность вероятной отставкой Умерова, отмечая, что тогда «всех посносят» и «начнутся проблемы» с коммуникацией.

Отдельно обсуждалась ситуация с бронежилетами: Миндич добивался их приемки государством и предлагал варианты решения финансовых вопросов, включая привлечение главы Нацбанка Андрея Пышного. Пресс-служба Умерова комментировать публикацию отказалась, сам он также не ответил на вопросы депутатов Верховной рады.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что Миндич мог влиять на оборонные закупки через Умерова и продвигал закупку бронежилетов на $5,2 млн, несмотря на их низкое качество.

Кроме того, «Украинская правда» опубликовала записи разговоров Миндича с бизнесменом Сергеем Шефиром. В них обсуждалась ситуация вокруг бывшего министра Алексея Чернышова, которому антикоррупционные органы предъявили обвинения. Собеседники, в частности, говорили о возможности собрать средства на залог, при этом отмечается, что часть имущества Чернышова арестована.

В тех же материалах упоминается «Вова» — по версии издания, речь может идти о Владимире Зеленском. Имя фигурирует в контексте обсуждений, связанных с кооперативом «Династия», где строятся четыре особняка . В разговорах обсуждались детали обустройства — от отделки до вопросов охраны. По данным издания, дома могут быть связаны с Зеленским, бывшим главой его офиса Андреем Ермаком, Миндичем и Чернышовым.

Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк обещал утром 1 мая опубликовать новую серию «пленок» из квартиры Миндича.

Дело Миндича

Антикоррупционные органы Украины — НАБУ и САП — 10 ноября 2025 года объявили о спецоперации «Мидас», в рамках которой расследовали крупную коррупционную схему в энергетике. По данным следствия, ее возглавлял бизнесмен Тимур Миндич, а общий объем средств, прошедших через схему, мог составлять не менее $100 млн.

В тот же день прошли обыски у самого Миндича, тогдашнего министра юстиции Герман Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Параллельно антикоррупционные органы начали публиковать фрагменты аудиозаписей разговоров из квартиры Миндича — всего, по их данным, собрано около тысячи часов таких материалов.

Уже на следующий день были предъявлены первые обвинения, в том числе самому Миндичу как предполагаемому организатору, а также бывшему министру Алексею Чернышову. По данным следствия, Миндич покинул Украину за несколько часов до начала обысков и находится в Израиле.

17 ноября появились сообщения, что на записях может фигурировать и Андрей Ермак, занимавший тогда пост главы офиса президента. 28 ноября у него прошли обыски, а к вечеру того же дня его уволили.

После отставки он обещал уйти на фронт, однако позже объявил о создании общественной организации «Справедливость для Украины». В середине апреля Ермак не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу, связанному с Тимуром Миндичем, писала «Украинская правда». По данным источников издания, повестки получили оба фигуранта, однако ни один из них в суд не пришел.

Газета отмечала, что это первый случай, когда Ермак оказался в одном контексте с другим близким к Владимиру Зеленскому участником дела. По информации издания, Ермак находится на Украине и возглавляет один из комитетов Национальной ассоциации адвокатов.