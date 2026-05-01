В Туапсе после налета БПЛА вспыхнул морской терминал. Есть ли пострадавшие

На морском терминале в Туапсе тушат пожар, начавшийся после атаки БПЛА

В Туапсе после атаки беспилотников загорелся морской терминал. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Это уже не первый удар по промышленной инфраструктуре города за последние дни — ранее после атаки БПЛА пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе.

В Туапсе после атаки беспилотников загорелся морской терминал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По данным штаба, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 128 человек и 41 единица техники.

По словам местных жителей, перед началом пожара в городе были слышны взрывы от работы систем противовоздушной обороны, которые отражали атаку. Часть беспилотников была сбита в районе города, после чего возникло возгорание на территории портовой инфраструктуры.

Власти региона заявляют, что угрозы для населения нет, дополнительные меры безопасности принимаются в рабочем порядке.

Повторные атаки и пожар на НПЗ

Атака на морской терминал в Туапсе произошла на фоне серии ударов по той же промышленной зоне, зафиксированных в конце апреля. Крупнейший из недавних эпизодов пришелся на ночь с 28 на 29 апреля — тогда после падения обломков беспилотника начался пожар на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

По данным региональных властей, огонь охватил производственные объекты предприятия. В районе НПЗ был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Из ближайших жилых домов эвакуировали около 60 человек, включая детей — их временно разместили в гостиницах города. В ходе ликвидации пожара фиксировалось превышение содержания бензола в воздухе.

Открытое горение удалось локализовать к утру 29 апреля, а полностью потушить пожар — на следующий день, 30 апреля. После этого началась оценка ущерба и подготовка к восстановительным работам. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что окончательные выводы о состоянии предприятия и сроках его восстановления будут сделаны дополнительно.

Туапсинский НПЗ и морской терминал образуют единый производственный комплекс, через который проходит переработка и отгрузка нефти. Значительная часть продукции направляется на экспорт, что делает эти объекты ключевыми для региональной инфраструктуры.

Завод был введен в эксплуатацию в 1929 году и считается одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Изначально он строился как экспортно ориентированная площадка. Нефть поступала по трубопроводу Грозный — Туапсе, а основная часть продукции отгружалась через море.

Сегодня предприятие работает в связке с морским терминалом, образуя единый производственно-логистический комплекс. Через него осуществляется не только переработка нефти, но и ее перевалка на экспорт. По данным открытых источников, около 90% продукции завода направляется за рубеж. Основной продукцией завода являются нефтяные дистилляты, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль и авиационный керосин.