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Патриотизм, «Последний герой», рехаб: Дане Борисовой — 45

Телеведущая Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в белорусском городе Мозырь, в детстве переехала в Норильск. В школьные годы она несколько лет вела молодежную передачу в Норильской ГТРК. Борисова не окончила факультет журналистики МГУ, бросив его на втором курсе. В 17-лет она выиграла конкурс и начала вести передачу «Армейский магазин», мгновенно став звездой и секс-символом для военнослужащих. За свою работу она получила почетную грамоту Министерства обороны Российской Федерации «За успехи в деле патриотической пропаганды».

Также Борисова вела шоу «Город женщин» на Первом канале, хит-парад «Золотой граммофон», «Принцип домино», «Сегодня утром» на НТВ и другие. В 2019 году она с Сергеем Никифоровым начала вести авторскую программу «Без марафета» на YouTube.

Кроме того, Борисова снялась для журнала «Плейбой», участвовала в шоу «Последний герой» и появилась в нескольких фильмах. А в 2017 году Андрей Малахов организовал полугодичный курс в тайской клинике для лечения Борисовой от алкогольной и наркотической зависимости, с которой продолжает вести войну и по сей день. У ведущей есть дочь Полина 2007 года рождения.

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Телеведущая Дана Борисова на открытии 33-го ММКФ, 2011 год Телеведущая Дана Борисова на открытии 33-го ММКФ, 2011 год
Юморист Леон Измайлов и телеведущая Дана Борисова во время военно-патриотической акции &laquo;Первый канал в армии&raquo; Юморист Леон Измайлов и телеведущая Дана Борисова во время военно-патриотической акции &laquo;Первый канал в армии&raquo;
Ведущая программы &laquo;Армейский магазин&raquo; Дана Борисова Ведущая программы &laquo;Армейский магазин&raquo; Дана Борисова
Дана Борисова на Центральном Московском ипподроме во время скачек на приз &laquo;Гран-При Радио Монте-Карло&raquo;, 2005 год Дана Борисова на Центральном Московском ипподроме во время скачек на приз &laquo;Гран-При Радио Монте-Карло&raquo;, 2005 год
Дана Борисова и Филипп Киркоров за кулисами премии &laquo;Золотой граммофон 2004&raquo; Дана Борисова и Филипп Киркоров за кулисами премии &laquo;Золотой граммофон 2004&raquo;
Ведущая программы &laquo;Армейский магазин&raquo; Дана Борисова Ведущая программы &laquo;Армейский магазин&raquo; Дана Борисова
Дана Борисова на красной дорожке церемонии закрытия 30-го Московского международного кинофестиваля, 2008 год Дана Борисова на красной дорожке церемонии закрытия 30-го Московского международного кинофестиваля, 2008 год
Дана Борисова и фигурист Сергей Сахновский в гала-концерте телевизионного проекта &laquo;Звезды на льду&raquo;, 2008 год Дана Борисова и фигурист Сергей Сахновский в гала-концерте телевизионного проекта &laquo;Звезды на льду&raquo;, 2008 год
Модельер Вячеслав Зайцев дает интервью телеведущей Дане Борисовой перед началом показа шоу, приуроченного к двойному юбилею&nbsp;- тридцатилетию Дома моды и пятидесятилетию творческой деятельности, 2012 год Модельер Вячеслав Зайцев дает интервью телеведущей Дане Борисовой перед началом показа шоу, приуроченного к двойному юбилею&nbsp;- тридцатилетию Дома моды и пятидесятилетию творческой деятельности, 2012 год
Дана Борисова с дочерью Полиной, 2020 год Дана Борисова с дочерью Полиной, 2020 год
Дана Борисова в эфире &laquo;Комсомольской правды&raquo;, 2018 год Дана Борисова в эфире &laquo;Комсомольской правды&raquo;, 2018 год
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Телеведущая Дана Борисова на открытии 33-го ММКФ, 2011 год
Юморист Леон Измайлов и телеведущая Дана Борисова во время военно-патриотической акции «Первый канал в армии»
Ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова
Дана Борисова на Центральном Московском ипподроме во время скачек на приз «Гран-При Радио Монте-Карло», 2005 год
Дана Борисова и Филипп Киркоров за кулисами премии «Золотой граммофон 2004»
Ведущая программы «Армейский магазин» Дана Борисова
Дана Борисова на красной дорожке церемонии закрытия 30-го Московского международного кинофестиваля, 2008 год
Дана Борисова и фигурист Сергей Сахновский в гала-концерте телевизионного проекта «Звезды на льду», 2008 год
Модельер Вячеслав Зайцев дает интервью телеведущей Дане Борисовой перед началом показа шоу, приуроченного к двойному юбилею - тридцатилетию Дома моды и пятидесятилетию творческой деятельности, 2012 год
Дана Борисова с дочерью Полиной, 2020 год
Дана Борисова в эфире «Комсомольской правды», 2018 год
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