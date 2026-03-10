Размер шрифта
С Пугачевой могут взыскать пять млн рублей компенсации морального вреда

Глава ФПБК Бородин требует от Аллы Пугачевой пять млн рублей компенсации
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал пять млн рублей компенсации морального вреда с певицы Аллы Пугачевой в рамках судебного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда,» — сказал он, подчеркивая, что все деньги будут отправлены на нужды специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам главы ФПБК, причиной для подачи иска послужило интервью певицы журналистке Екатерине Гордеевой, в котором Пугачева оскорбительно высказалась о нем, а также раскритиковала СВО.

10 марта Пресненский суд Москвы проведет беседу, посвященную данному иску.

В начале декабря Бородин заявил, что через суд добивается лишения звания народной артистки у Пугачевой. По его мнению, артистка получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

В интервью журналистке Гордеевой, вышедшем в ноябре 2025 года, певица откровенно рассказала о своей жизни, а также ответила на обвинения в предательстве. Наибольшее возмущение среди части общества вызвали слова народной артистки о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Пугачева заявила, что он был приличным и порядочным человеком.

Ранее адвокат рассказал, кому достанется бренд Пугачевой «Алла Борисовна».

 
