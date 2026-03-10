Малайзиец установил мировой рекорд по количеству зубов во рту

Мужчина из Малайзии установил мировой рекорд по количеству зубов во рту, пишет UPI.

33-летний житель Малайзии Пратхаб Мунианди официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество зубов у мужчины. У него во рту насчитали 42 зуба — на десять больше, чем у среднего человека.

По словам Мунианди, впервые он заметил необычную особенность в 2021 году во время семейного чаепития. Тогда он рассказал родственникам, что у него, вероятно, растут лишние зубы. Вместе они пересчитали их и обнаружили 38 зубов. Позже рентген показал, что еще четыре зуба пока не прорезались.

К началу 2023 года стало ясно, что общее число зубов достигает 42. При этом, как отметил мужчина, большинство из них выросли ровно и не вызывают осложнений.

Пратхаб рассказал, что лишние зубы не доставляют ему дискомфорта, а окружающие обычно не замечают разницы, пока он сам об этом не расскажет. Во время обследования, необходимого для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса, стоматологи сообщили еще одну неожиданную новость: у рекордсмена есть еще два зуба, которые пока не прорезались.

«Это потрясающее и по-настоящему особенное ощущение — знать, что у меня есть мировой рекорд по наибольшему числу зубов», — прокомментировал малайзиец.

