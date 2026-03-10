Запущен спецпроект о подвиге женщин-шахтеров во времена ВОВ

Стартовал интерактивный спецпроект Life.ru, посвященный женщинам, которые во время Великой отечественной войны работали под землей.

В нем рассказывается, как женщины спускались в забой и работали в шахтах по 10 --12 часов в сутки, заменив мужчин, воевавших на фронте.

За короткие сроки женщинам удалось освоить мужские профессии. Они систематически перевыполняли планы, возглавляли бригады.

По словам министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяны Акимовой, в годы Великой отечественной войны женщины-шахтеры Кузбасса внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности региона.

Согласно данным отдела военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, к концу 1941 года число женщин на кузбасских шахтах достигло 15,9 тысячи человек. Из них более 2,6 тысячи работали в забоях. За годы войны доля женщин в шахтерской среде продолжала постоянно расти.

В частности, в спецпроекте рассказывается о первой в Кузбассе женщины-забойщице Александре Леоновой, которая была бригадиром молодежной бригады. На ее примере показано, как в считанные недели женщинам приходилось осваивать новые для себя профессии, выполнять план и отвечать не только за себя, но и за всю бригаду.

