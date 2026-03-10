Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Запущен спецпроект о подвиге женщин-шахтеров во времена ВОВ

В России запустили интерактивный спецпроект, посвященный женщинам-шахтерам
Shutterstock

Стартовал интерактивный спецпроект Life.ru, посвященный женщинам, которые во время Великой отечественной войны работали под землей.

В нем рассказывается, как женщины спускались в забой и работали в шахтах по 10 --12 часов в сутки, заменив мужчин, воевавших на фронте.

За короткие сроки женщинам удалось освоить мужские профессии. Они систематически перевыполняли планы, возглавляли бригады.

По словам министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяны Акимовой, в годы Великой отечественной войны женщины-шахтеры Кузбасса внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности региона.

Согласно данным отдела военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, к концу 1941 года число женщин на кузбасских шахтах достигло 15,9 тысячи человек. Из них более 2,6 тысячи работали в забоях. За годы войны доля женщин в шахтерской среде продолжала постоянно расти.

В частности, в спецпроекте рассказывается о первой в Кузбассе женщины-забойщице Александре Леоновой, которая была бригадиром молодежной бригады. На ее примере показано, как в считанные недели женщинам приходилось осваивать новые для себя профессии, выполнять план и отвечать не только за себя, но и за всю бригаду.

Ранее в России решили уменьшить количество запрещенных для женщин профессий.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!