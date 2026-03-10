У миндаля нашли свойство, полезное для людей с ожирением

Ежедневное употребление миндаля может снижать уровень воспалительных молекул в организме у людей с ожирением. К такому выводу пришли ученые из Университет Миссури. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В шестинедельном клиническом исследовании участвовали 69 взрослых с ожирением в возрасте от 30 до 45 лет. Участников разделили на две группы. Первая ежедневно съедала 57 граммов миндаля, вторая получала перекус из печенья с сопоставимой калорийностью. При этом все добровольцы продолжали придерживаться своего обычного рациона и образа жизни.

Через шесть недель у участников, регулярно употреблявших миндаль, снизились уровни нескольких воспалительных молекул в крови — IL-6, TNF-α и IFN-γ. Эти вещества связаны с хроническим воспалением, которое часто сопровождает ожирение и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом масса тела, уровень глюкозы в крови, показатели холестерина и артериальное давление за время эксперимента существенно не изменились.

По словам исследователей, противовоспалительный эффект может объясняться составом миндаля. Орехи содержат ненасыщенные жиры, пищевые волокна, витамин Е и ряд минералов, которые могут поддерживать иммунную систему и снижать воспалительные процессы.

Авторы работы отмечают, что включение миндаля в рацион может стать простым диетическим подходом для уменьшения воспаления, связанного с ожирением. Однако для подтверждения эффекта потребуются более длительные и масштабные исследования.

Ранее были названы пять лучших продуктов для борьбы с авитаминозом.