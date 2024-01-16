«Офицеры», «Алые паруса», «Солярис». 10 лучших фильмов с Лановым

Актер театра и кино Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1947-м он получил первые уроки сценического мастерства в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. На журфаке МГУ Лановой проучился всего полгода, после чего поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. С 1957 по 2021 год служил в театра имени Вахтангова.

Громкий дебют актера в кино состоялся в 1954 году — Лановой сыграл старшеклассника Валентина Листовского в картине «Аттестат зрелости» (1954). Через два года он исполнил главную роль в драме «Павел Корчагин».

Об этих и других лучших ролях Ланового — в фотогалерее «Газеты.Ru».