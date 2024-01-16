16 января 2024, 12:27
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«Офицеры», «Алые паруса», «Солярис». 10 лучших фильмов с Лановым
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«Аттестат зрелости», Татьяна Лукашевич (1954)
В фильме «Аттестат зрелости» Лановой сыграл талантливого, но избалованного старшеклассника Валентина Листовского, который намеренно спровоцировал в школе конфликтную ситуацию. В прокате картину посмотрели около 18 млн зрителей.
В рецензии журнала «Искусство кино» отмечалось, что сценарист и режиссер не пожалели для главного героя «ярких и убедительных красок»: персонажа Ланового часто снимали крупным планом, чтобы зафиксировать его эмоции.
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Павел Корчагин», Александр Алов, Владимир Наумов (1956)
По сюжету прикованный к постели болезнью Павел Корчагин вспоминает о своей боевой юности. Изначально на главную роль утвердили Георгия Юматова — он даже начал сниматься, но заболел и не смог работать дальше. Тогда режиссеры Алов и Наумов нашли замену в соседнем павильоне: там студент Лановой снимался в фильме «Триста лет тому...». Утверждение актера на роль временно рассорило его с Юматовым, и помирились они только на съемках «Офицеров».
«Алые паруса», Александр Птушко (1961)
В картине, снятой по повести Александра Грина «Алые паруса», Лановой сыграл главную роль капитана Артура Грея. Этот герой, осуществивший заветную мечту девушки Ассоль — она с детства ждала человека, который приедет за ней на корабле под алыми парусами. Съемки проходили в Алупке, Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку.
Роль Грея стала знаковой в карьере Ланового. Впоследствии он более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».
«Полосатый рейс», Владимир Фетин (1961)
В комедии «Полосатый рейс» Лановому досталась яркая, но маленькая роль отдыхающего на пляже — имя актера даже не указали в титрах. Похожий на иностранца молодой мужчина предстал в кадре в женских очках и миниатюрном газовом шарфе. «Красиво плывут! Вон те, в полосатых купальниках», — сказал отдыхающий, указывая на плывущих в море тигров. Сам Лановой в шутку назвал эту роль главной в своей карьере.
«Война и мир», Сергей Бондарчук (1965-1966)
Четырехсерийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» является одной из самых высокобюджетных картин в истории советского кино ($29 млн). В 1969 году она получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Фильм, действие которого разворачивается в 1805-1813 годах, рассказывает о дворянских семьях: Ростовых, Болконских, Курагиных и Безуховых. Лановой сыграл в картине Анатоля Курагина, который очаровывает Наташу Ростову (Людмила Савельева).
«Анна Каренина», Александр Зархи (1967)
В экранизации романа Толстого «Анна Каренина» Лановой сыграл одного из главных персонажей — графа Алексея Вронского. Его герой завязывает открытый роман со знатной петербургской дамой Анной Карениной, который заканчивается трагедией. Роль Карениной исполнила Татьяна Самойлова — бывшая супруга Ланового.
«Солярис», Борис Ниренбург (1968)
За четыре года до фильма Андрея Тарковского вышла альтернативная экранизация романа «Солярис» Станислава Лема. В ней Лановой сыграл ученого Криса Кельвина, который прибывает на исследовательскую станцию на планете Солярис. Из трех существующих экранизаций «Солярис» Ниренбурга наиболее точно соответствует роману. Причем Лем не знал, что по его произведению снимают фильм.
«Офицеры», Владимир Роговой (1971)
Роль Ивана Вараввы в военном эпосе «Офицеры» сделала Ланового символом патриотизма: в него влюбились и простые граждане, и представители власти. Инициатором создания картины стал министр обороны СССР Андрей Гречко, который попросил снять «фильм о жене офицера». Считается, что именно Гречко придумал знаменитое высказывание «Есть такая профессия — Родину защищать!».
В 2013 году Лановой принял участие в открытии скульптурной композиции с героями «Офицеров» на Фрунзенской набережной в Москве. В 2018-м ансамбль памятников персонажей фильма появился в помещении Главного управления кадров Минобороны России, а в 2022-м — у входа в Екатеринбургское суворовское военное училище.
«Семнадцать мгновений весны», Татьяна Лиознова (1973)
В этой картине Лановой сыграл эпизодическую, но важную роль — обергруппенфюрера СС Карла Вольфа, который участвует в тайных сепаратных переговорах с американцами. В одном из интервью Лановой рассказал, что прототип героя высоко оценил игру актера и передал ему бутылку коньяка через писателя Юлиана Семенова — но тот выпил ее в самолете из Берлина.
«Анна и командор», Евгений Хринюк (1974)
По сюжету фильма драматург Вадим Петрович (Иннокентий Смоктуновский) пишет сценарий об известном ученом Александре Бондаре (Лановой), погибшем во время испытаний. Познакомившись с женой ученого (Алиса Фрейндлих) и услышав ее историю, автор решает посвятить сценарий супружеской паре. Таким образом вместо запланированного биографического романа Вадим Петрович пишет произведение, напоминающее романтическую сказку.
Актер театра и кино Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1947-м он получил первые уроки сценического мастерства в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. На журфаке МГУ Лановой проучился всего полгода, после чего поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. С 1957 по 2021 год служил в театра имени Вахтангова.
Громкий дебют актера в кино состоялся в 1954 году — Лановой сыграл старшеклассника Валентина Листовского в картине «Аттестат зрелости» (1954). Через два года он исполнил главную роль в драме «Павел Корчагин».
Об этих и других лучших ролях Ланового — в фотогалерее «Газеты.Ru».