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Умер Андрей Мягков

В возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Мягков, передает «Интерфакс». О смерти артиста сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, причину смерти там не уточнили.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде в семье советских интеллигентов. Во время учебы в Ленинградском химико-технологическом институте он начал участвовать в любительских спектаклях. Однажды его заметил педагог Театрального училища имени Немировича-Данченко — и с этого началась актерская карьера Мягкова. Отучившись в Школе-студии МХАТ, он устроился в «Современник». Примерно в то же время он дебютировал и в кино, снявшись у Элема Климова в «Похождениях зубного врача».

После этого кинокарьера Мягкова пошла в гору, громкие фильмы выходили один за одним: «Братья Карамазовы», «Старый дом», «Серебряные трубы», «Гроссмейстер», «Нежданный гость» и «Надежда». Всенародного признания артист добился после выхода знаменитой «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова в 1975 году. Впоследствии именно роли в лентах этого режиссера станут самыми запоминающимися в фильмографии Мягкова — «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». За некоторые из них он был удостоен престижных государственных премий.

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Андрей Мягков в сцене из спектакля &laquo;Чайка&raquo; на сцене МХАТ, 1980 год Андрей Мягков в сцене из спектакля &laquo;Чайка&raquo; на сцене МХАТ, 1980 год
Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Служебный роман&raquo;, 1981 год Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Служебный роман&raquo;, 1981 год
Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo; (1977) Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo; (1977)
Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год
Андрей Мягков в фильме &laquo;Братья Карамазовы&raquo;, 1968 год Андрей Мягков в фильме &laquo;Братья Карамазовы&raquo;, 1968 год
Актер Московского театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков, 1976 год Актер Московского театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков, 1976 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo;, 1977 год Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo;, 1977 год
Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма &laquo;Жестокий романс&raquo; по мотивам пьесы Александра Островского &laquo;Бесприданница&raquo;, 1984 год Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма &laquo;Жестокий романс&raquo; по мотивам пьесы Александра Островского &laquo;Бесприданница&raquo;, 1984 год
Актер театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков у себя дома с картиной &laquo;Портрет Олега Ефремова&raquo;, 1978 год Актер театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков у себя дома с картиной &laquo;Портрет Олега Ефремова&raquo;, 1978 год
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме &laquo;Надежда&raquo; (1973) Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме &laquo;Надежда&raquo; (1973)
Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год
Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год
Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года
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Андрей Мягков в сцене из спектакля «Чайка» на сцене МХАТ, 1980 год
Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма «Ирония судьбы», 1975 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма «Служебный роман», 1981 год
Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме «Служебный роман» (1977)
Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год
Андрей Мягков в фильме «Братья Карамазовы», 1968 год
Актер Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1976 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме «Служебный роман», 1977 год
Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского «Бесприданница», 1984 год
Актер театра «Современник» Андрей Мягков у себя дома с картиной «Портрет Олега Ефремова», 1978 год
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме «Надежда» (1973)
Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год
Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год
Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года
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