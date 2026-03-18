Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Минцифры РФ опубликовало законопроект об ИИ

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта в РФ вынесли на обсуждение
TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о госрегулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Законопроект вынесли на обсуждение. Он может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Отмечается, что закон будет распространяться на разработчиков ИИ (юрлиц) и на физлиц, но не на отношения, возникающие в связи с применением ИИ, если иное не предусмотрено другими федеральным законом.

Все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны будут осуществляться на территории РФ. Кроме того, международное сотрудничество в сфере применения ИИ в стране предлагается реализовать путем совместных исследований и обмена данных.

Также предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ, разработчики обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо активнее внедрять передовые решения и технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Глава государства подчеркнул: действовать при этом надо очень аккуратно и сбалансированно. По его словам, нельзя допускать искажения и упрощения образовательного процесса, а также замены поиска и получения знаний готовыми компьютерными решениями.

Ранее в Госдуме прокомментировали создание комиссии по вопросам ИИ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!