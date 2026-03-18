Минцифры РФ опубликовало законопроект об ИИ

Законопроект о регулировании искусственного интеллекта в РФ вынесли на обсуждение

Минцифры опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о госрегулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Законопроект вынесли на обсуждение. Он может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Отмечается, что закон будет распространяться на разработчиков ИИ (юрлиц) и на физлиц, но не на отношения, возникающие в связи с применением ИИ, если иное не предусмотрено другими федеральным законом.

Все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны будут осуществляться на территории РФ. Кроме того, международное сотрудничество в сфере применения ИИ в стране предлагается реализовать путем совместных исследований и обмена данных.

Также предлагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ, разработчики обязаны исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо активнее внедрять передовые решения и технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Глава государства подчеркнул: действовать при этом надо очень аккуратно и сбалансированно. По его словам, нельзя допускать искажения и упрощения образовательного процесса, а также замены поиска и получения знаний готовыми компьютерными решениями.

Ранее в Госдуме прокомментировали создание комиссии по вопросам ИИ.