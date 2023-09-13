Триумф Тейлор Свифт, воссоединение NSYNC и Шакира: чем запомнилась MTV Video Music Awards

В ночь с 12 на 13 сентября в американском Нью-Арке (штат Нью-Джерси) в 40-й раз наградили лауреатов музыкальной премии MTV Video Music Awards.

Ее триумфатором стала певица Тейлор Свифт — она получила девять статуэток (при 11 номинациях, что тоже является рекордом). Шесть из них она получила за песню и клип Anti-Hero. Награду за лучшее поп-видео певице вручал воссоединившийся для выхода на сцену бой-бэнд NSYNC.

Церемонию вела рэп-исполнительница Ники Минаж. Она победила в номинации «Лучшее хип-хоп видео» за Super Freaky Girl.

На MTV Video Music Awards-2023 впервые была вручена награда в новой категории «Лучший трек в стиле афробит». Статуэтку взяла песня Calm Down Селены Гомес и Rema. Победитель категории «Лучшее шоу лета» выбирался посредством голосования в интернете — здесь приз тоже достался Тэйлор Свифт. Лучшим новым артистом признана «принцесса рэпа» Ice Spice. Шакире вручили премию Майкла Джексона Video Vanguard (спецнаграду за «выдающийся вклад» и «глубокое влияние» на музыкальное видео и поп-культуру).

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