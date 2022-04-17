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Милая медсестра, бесстрашная киллерша и журналистка-мечтательница: Дженнифер Гарнер — 50

Дженнифер Гарнер родилась 17 апреля 1972 года в Хьюстоне, штат Техас. До того, как стать актрисой, девушка работала няней, продавщицей в магазине и даже чистила туалеты в театре. В начале нулевых Гарнер начала часто появляться на больших экранах, в том числе в фильмах «Фелисити», «Где моя тачка, чувак?» и «Перл Харбор». На съемках последнего она и познакомилась со своим будущим мужем Беном Аффлеком.

Первый и единственный «Золотой глобус» актриса получила за роль двойного агента в сериале «Шпионка» 2002 года. Вскоре актриса снялась в нескольких проектах студии Marvel («Сорвиголова» в роли Электры Начиос и «Электра»), где вновь встретилась с Беном Аффлеком. В 2005 году Гарнер и Аффлек поженились, но, проведя вместе больше 10 лет, супруги развелись в 2018 году. В браке у них родились трое детей.

В багаже у Дженнифер Гарнер съемки в более 70 проектах и работа со многими культовыми голливудскими режиссерами, например, Стивеном Спилбергом. Она также выступила продюсером 3-х фильмов и одного сериала. В сериале «Шпионка» актриса срежиссировала один из эпизодов.

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