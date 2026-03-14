Бывший игрок сборной России назвал фаворитов в гонке за титул РПЛ

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главных фаворитов чемпионской гонки в РПЛ.

«Думаю, сейчас это однозначно три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Конечно все еще может поменяться. Все-таки еще десять туров, и, честно сказать, я не списываю даже ЦСКА. Причем, если бы ЦСКА сейчас не потерял очки, он действительно бы претендовал безо всяких оговорок. Сейчас разница в семь очков. Победа и осечка конкурентов – останется три-четыре очка, а это вообще минимальный разрыв. Поэтому, что бы там ни говорили, вот эта четверка и должна претендовать. Опять же, очень сильно может повлиять игра «Зенита» со «Спартаком». Если «Спартак» выиграет у «Зенита», он тоже запросто может побороться даже за золото. Сейчас самые интересные матчи, можно сказать, лакомые», — уверен Деменко.

«Краснодар» лидирует в чемпионате за десять туров до финиша с 43 очками, у «Зенита» 42 балла, «Локомотив» набрал 41 очко. ЦСКА располагается на четвертом месте с 36 баллами, столько же у калининградской «Балтики», а «Спартак» идет шестым с 35 очками. В 21-м туре «Зенит» примет «Спартак», ЦСКА отправится к «Балтике», «Краснодар» сыграет на выезде с «Сочи», а «Локомотиву» предстоит гостевой матч с казанским «Рубином».

