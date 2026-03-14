СМИ узнали о запуске баллистических ракет с территории Бахрейна в сторону Ирана

NYT: баллистические ракеты были запущены с территории Бахрейна в сторону Ирана
Vahid Salemi/AP

Баллистические ракеты были запущены с территории Бахрейна в направлении Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на верифицированные видеоматериалы.

«На видео, верифицированном The New York Times, показан запуск баллистических ракет из Бахрейна в направлении Ирана, что, по всей видимости, является первым подтвержденным примером атаки на Исламскую республику со стороны страны Персидского залива с начала войны», — говорится в материале.

При в публикации отмечается, что неизвестно, армия какого государства инициировала запуск — США или Бахрейн. Эксперты NYT уточнили, что как минимум одна ракета была запущена с американской системы залпового огня M142 HIMARS.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее США объявили охоту на нового верховного лидера Ирана.

 
