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«Прощайте, профессор». Умер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере»

Умер ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года. Жена артиста сообщила, что ее супруг умер в больнице от приступа пневмонии.

Гэмбон родился в пригороде Дублина 19 октября 1940 года. Среднюю школу он не окончил, но овладел специальностью инженера-техника в компании Vickers-Armstrong. В 24 года Гэмбон отправил полностью выдуманное резюме театральному деятелю Майклу Маклиаммуру, который в итоге принял его на работу в дублинский театр Gate. Там его заметил британский театральный режиссер Лоуренс Оливье и пригласил в Королевский национальный театр.

В кино Майкл Гэмбон дебютировал в фильме Лоуренса Оливье «Отелло» в 1965 году. За 60-летнюю актерскую карьеру он снялся более чем в 150 лентах: среди них «Сонная лощина», «Открытый простор», «Удивительная легкость», «Kingsman: Золотое кольцо», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона», а также картины Уэса Андерсона «Водная жизнь» и «Бесподобный мистер Фокс».

Однако наиболее знаковая роль для Гэмбона – директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор. Актер принимал участие в съемках с третьего фильма о Гарри Поттере, придя на смену скончавшемуся в 2002 году коллеге Ричарду Харрису. Гэмбону так удалось вжиться в образ легендарного волшебника, что некоторые поклонники не сразу заметили замену Дамблдора.

Гэмбон — обладатель множества кинонаград, среди которых четыре премии BAFTA, Серебряный медведь Берлинского международного кинофестиваля, две премии Гильдии киноактеров, две номинации на «Эмми» и одна — на «Золотой глобус». В 1999 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги перед драматическим искусством.

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