В США 11-летнего школьника арестовали за убийство 5-летнего брата

В штате Колорадо 11-летний мальчик был арестован по подозрению в убийстве своего пятилетнего младшего брата, пишет New York Post.

По данным офиса шерифа, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Власти пока раскрывают минимальное количество деталей произошедшего, поскольку и подозреваемый, и жертва являются детьми.

«Это открытое и активное расследование. Поскольку и жертва, и подозреваемый — несовершеннолетние, информация, которую мы можем предоставить, будет ограничена», — говорится в заявлении.

Местные жители стали свидетелями тревожной сцены, когда полиция и службы экстренной помощи прибыли к дому семьи. По словам очевидцев, тело ребенка вынесли из дома и погрузили в машину скорой помощи.

Сосед семьи Кирби О'Лафлин рассказал, что появление нескольких полицейских машин стало шоком для жителей тихого района.

«Я подъехал домой, собирался ужинать, и увидел две или три полицейские машины. Это очень тревожно, потому что обычно здесь вообще не бывает полиции», — сказал он.

По словам соседей, семья выглядела обычной и спокойной. Несколько дней назад погибший мальчик вместе со своими братьями играл с детьми из соседних домов.

