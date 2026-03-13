Бывший игрок сборной России рассказал, почему судьба противостояния «Реала» с «Ман Сити» еще не решена

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за сборную России и ведущие клубы РПЛ, в комментариях для «Газеты.Ru» высказался о первом матче противостояния 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», в котором «королевский клуб» победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Федерико Вальверде. В то же время Винисиус Жуниор во втором тайме заработал и не забил пенальти. Специалист считает, что этот эпизод мог окончательно решить судьбу противостояния.

«Конечно забей Винисиус пенальти, и это был бы совсем другой результат. Все-таки очень большая разница – отыгрывать три или четыре мяча. Но посмотрим, что будет. Вот эти матчи, тем более когда играют «Реал» против «Ман Сити» – сложно предсказывать. Хотя если «Реал» забьет в Манчестере, думаю, спастись для англичан станет слишком сложной задачей», — отметил Деменко.

«Реал» изначально не был фаворитом противостояния и играл в первой встрече без ряда основных игроков: Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Родриго, Эдера Милитао и Давида Алабы. Все они травмированы.

