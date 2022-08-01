Молились, плакали и выпускали голубей: как прошли поминки по Юрию Шатунову
В Москве на Троекуровском кладбище прошла панихида по артисту Юрию Шатунову в 40-й день его смерти. Более 200 поклонников начали собираться на кладбище около 8 утра, чтобы почтить память бывшего солиста «Ласкового мая». Многие принесли не только атрибутику группы, но и белые розы — в честь главного хита группы. После завершения панихиды фанаты артиста выпустили в небо белых голубей.
Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня, причиной смерти стал инфаркт.
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