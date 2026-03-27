Трое подростков изнасиловали сверстницу, которая зашла к другу попить воды

В Бразилии полиция задержала трех подростков 13, 14 и 15 лет по подозрению в групповом изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщает издание Metropoles.

Инцидент произошел в районе Жорже Тейшейра в Манаусе. Девочка зашла в дом к 14-летнему соседу, чтобы попить воды. Как только она вошла, подросток запер дверь и надругался над девочкой. Затем пришли двое его друзей — 13 и 15 лет — и тоже принудили жертву к сексу.

По словам девочки, во время нападения ее также избивали. Злоумышленники сняли происходящее на видео и распространили в соцсетях. Полиция провела расследование и получила ордер на задержание. Подростков задержали 26 марта. Они предстанут перед судом и будут находиться в следственном изоляторе.

До этого в Бразилии 82-летнего пастора обвинили в изнасилованиях ребенка. На момент начала насилия девочке было восемь лет, последний эпизод произошел, когда ей исполнилось 15 лет — за это время священнослужитель изнасиловал ребенка 144 раза. Насильника задержали в штате Санта-Катарина.

Ранее в Сургуте подросток изнасиловал мальчика и разослал видео друзьям.