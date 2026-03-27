Индия закупит дополнительные российские зенитные ракетные системы

Минобороны Индии одобрило закупку дополнительных российских систем С-400
Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил закупку дополнительных российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз индийского военного ведомства.

В Минобороны Индии отметили, что системы С-400 будут противодействовать воздушным объектам противника дальнего действия, нацеленным на жизненно важные районы.

В начале марта информационное агентство Asian News International (ANI) сообщало, что Индия намерена дополнительно приобрести у России пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400. По информации ANI, в ходе последнего индо-пакистанского конфликта находящиеся на вооружении у Исламабада китайские зенитные системы HQ-9 оказались малоэффективны против индийских самолетов. Эти системы не смогли защитить Венесуэлу и Иран от атак армии США.

2 декабря первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что поставлять Индии российские комплексы С-400 и истребители Су-57 безопасно, поскольку индийцы точно умеют пользоваться самыми современными видами вооружений.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
