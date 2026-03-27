Внучка избила бабушку бутылкой за просьбу не пить

В Петербурге внучка напала на бабушку с бутылкой из-за замечания

В Петербурге 47-летнюю женщину обвиняют в избиении своей 89-летней бабушки стеклянной бутылкой, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в квартире на улице Пограничника Гарькавого. Пожилая женщина попросила внучку не приводить в гости незнакомцев и не распивать спиртные напитки дома. В ответ обвиняемая разозлилась, угрожала расправой и ударила бабушку стеклянной бутылкой по голове.

Петербурженку обвинили в умышленном причинении вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд, фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Ростовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою бабушку. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов задержали внука женщины, его доставили в отдел полиции.

Ранее в Курске бабушка избила кастрюлей 16-летнего внука.