В России собираются запретить экспорт бензина

Новак поручил подготовить документы о запрете экспорта бензина с 1 апреля
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В публикации отмечается, что в рамках встречи представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и отраслевых компаний, последние подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива.

Компании также рассказали о высокой загрузке мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри России.

Накануне президент России Владимир Путин призвал сохранять благоразумие, пока рынки топлива «лихорадит» на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

25 марта первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что власти России намерены предотвратить «серый» экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на получение выгоды от скачка мировых цен. По его словам, обеспечение внутреннего рынка является приоритетом перед экспортной прибылью.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен.

 
