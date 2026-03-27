Тренер объяснил, как на «Локомотив» может повлиять пауза на матчи сборных

Пауза на матчи сборной может сказаться на результатах московского «Локомотива», если тренерский штаб команды не сделает выводов из прежних ошибок. Об этом в преддверии дерби со «Спартаком» заявил «Газете.Ru» бывший главный тренер красно-зеленых Ринат Билялетдинов.

«Пауза на матчи сборной в 2024 году отбросила «Локомотив» очень далеко. Потому что после нее команда дважды проиграла «Химкам», где я как раз тогда работал. Потом после перерыва на сборную «Локомотив» получил пять от «Спартака», а затем по весне — пять в Самаре. В двух матчах пропустить 10, а еще три — от «Химок»... Говорили потом, что перерыв выбивал из колеи. Думаю, какие-то уроки должны быть извлечены.

Из «Спартака» сейчас вызваны в сборную Умяров и Литвинов, из «Локомотива» — Воробьев, Пруцев, Морозов, Митрюшкин... «Локо» — самая российская команда, иностранцев там разве что Фассон, Ньямси, Монтес. Их немного. Тренерский штаб должен анализировать ситуацию, чтобы не повторить прежних ошибок. Сейчас нужно выигрывать, чтобы участвовать в чемпионской гонке, так что «Спартак» надо обыгрывать по-любому. Любой проигрыш откидывает назад и приближает конкурентов. Тот же «Спартак» наступает на пятки, а есть еще «Балтика», ЦСКА», — напомнил Билялетдинов.

Сборная России сегодня обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1, а 31 марта сыграет с соперниками из Мали. В первом же матче после возобновления РПЛ «Локомотиву» предстоит гостевой матч со «Спартаком», эта игра состоится 5 апреля. После 22 туров «железнодорожники» идут на третьем месте, набрав 44 очка, а красно-белые с 38 очками расположились на шестой строчке.

