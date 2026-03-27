Тренер объяснил, как на «Локомотив» может повлиять пауза на матчи сборных

Тренер Билялетдинов: «Локомотив» должен извлечь уроки из прежних ошибок
Григорий Сысоев/РИА Новости

Пауза на матчи сборной может сказаться на результатах московского «Локомотива», если тренерский штаб команды не сделает выводов из прежних ошибок. Об этом в преддверии дерби со «Спартаком» заявил «Газете.Ru» бывший главный тренер красно-зеленых Ринат Билялетдинов.

«Пауза на матчи сборной в 2024 году отбросила «Локомотив» очень далеко. Потому что после нее команда дважды проиграла «Химкам», где я как раз тогда работал. Потом после перерыва на сборную «Локомотив» получил пять от «Спартака», а затем по весне — пять в Самаре. В двух матчах пропустить 10, а еще три — от «Химок»... Говорили потом, что перерыв выбивал из колеи. Думаю, какие-то уроки должны быть извлечены.

Из «Спартака» сейчас вызваны в сборную Умяров и Литвинов, из «Локомотива» — Воробьев, Пруцев, Морозов, Митрюшкин... «Локо» — самая российская команда, иностранцев там разве что Фассон, Ньямси, Монтес. Их немного. Тренерский штаб должен анализировать ситуацию, чтобы не повторить прежних ошибок. Сейчас нужно выигрывать, чтобы участвовать в чемпионской гонке, так что «Спартак» надо обыгрывать по-любому. Любой проигрыш откидывает назад и приближает конкурентов. Тот же «Спартак» наступает на пятки, а есть еще «Балтика», ЦСКА», — напомнил Билялетдинов.

Сборная России сегодня обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1, а 31 марта сыграет с соперниками из Мали. В первом же матче после возобновления РПЛ «Локомотиву» предстоит гостевой матч со «Спартаком», эта игра состоится 5 апреля. После 22 туров «железнодорожники» идут на третьем месте, набрав 44 очка, а красно-белые с 38 очками расположились на шестой строчке.

