Главный тренер сборной России Валерий Карпин не смог объяснить ошибку вратаря Матвея Сафонова, который в матче с командой Никарагуа пропустил мяч после удара с центра поля. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У меня, конечно, нет объяснения. Не успел обсудить этот момент, не до этого было. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека (улыбается)? В «ПСЖ» тащил все, потому что ближе били (смеется). Для меня здесь важнее то, что дали [сопернику] ударить. Но какие‑то удары с 25–30 метров будут всегда. И не думаю, что у Сафонова такие ошибки будут часто», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в игре российские футболисты открыли уже на 3-й минуте, отличился Лечи Садулаев с передачи Константина Тюкавина. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счет. На 45+3-й минуте Тюкавин реализовал пенальти, выведя сборную России вперед. На 83-й минуте отличился Александр Головин.

С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

