Белый дом назвал ситуацию в сфере авиаперевозок в США чрезвычайной

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил частичную приостановку работы подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ) беспрецедентной чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что «вызванное демократами закрытие» МВБ продолжается уже шестую неделю, а система американских авиаперевозок достигла критической точки.

«В настоящее время более 60 000 сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), в том числе около 50 000 сотрудников транспортной безопасности, выполняющих функции безопасности во внутренних аэропортах, не получают зарплату», — говорится в заявлении.

В Белом доме добавили, что с момента начала частичного шатдауна около 500 сотрудников TSA покинули свои должности, еще тысячи начали брать больничный из-за отсутствия зарплаты.

22 марта в Белом доме заявили, что в американских аэропортах царит хаос на фоне частичного шатдауна правительства США.

14 февраля министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ. Reuters сообщал со ссылкой на представителей американской администрации, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу на фоне частичной приостановки работы правительства.

