Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

В Казахстане отменен концерт Полины Гагариной

Zakazbiletov.kz: в Астане отменили концерт певицы Полины Гагариной
VK Видео

Концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, который планировался в Астане, отменен. Об этом сообщил сервис Zakazbiletov.kz.

«Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется. Возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

В опубликованной сервисом афише говорится, что концерт планировался в Конгресс-холле в Астане. При этом на официальном сайте исполнительницы этот концерт в расписании не значится, на ближайшие даты анонсированы выступления на 15 апреля в Бишкеке и на 16 апреля в Ташкенте.

До этого Гагарина в эфире «Шоу Воли» взяла обратно слова о том, что телеведущей Ольге Бузовой не надо петь. Артистка рассказала, что подружилась с Бузовой на съемках шоу «Конфетка». Она назвала коллегу очень «душевной девчонкой». Певица отметила, что Бузова – самоиронична, а это свойство, по ее мнению, характерно для умных людей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
