В Казахстане отменен концерт Полины Гагариной

Концерт российской исполнительницы Полины Гагариной, который планировался в Астане, отменен. Об этом сообщил сервис Zakazbiletov.kz.

«Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется. Возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

В опубликованной сервисом афише говорится, что концерт планировался в Конгресс-холле в Астане. При этом на официальном сайте исполнительницы этот концерт в расписании не значится, на ближайшие даты анонсированы выступления на 15 апреля в Бишкеке и на 16 апреля в Ташкенте.

До этого Гагарина в эфире «Шоу Воли» взяла обратно слова о том, что телеведущей Ольге Бузовой не надо петь. Артистка рассказала, что подружилась с Бузовой на съемках шоу «Конфетка». Она назвала коллегу очень «душевной девчонкой». Певица отметила, что Бузова – самоиронична, а это свойство, по ее мнению, характерно для умных людей.

